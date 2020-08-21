Холодницкий досрочно ушел в отставку

Назара Холодницкого уволили по собственному желанию.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Данное решение он принял досрочно - срок его полномочий истекает в ноябре 2020 года.
Об этом сказано в сообщении телеграм-канала "NABU Daily by Олег Новіков".
"Холодницкого освободили от должности руководителя САП по собственному желанию. Эту информацию мне подтвердил сам Назар Холодницкий. Он также показал приказ о его освобождении от должности руководителя САП", - сказано в сообщении.
Отметим, некоторые СМИ писали, что Холодницкий может стать советником президента Украины Владимира Зеленского.
Журналистка Главреда связалась с Назаром Холодницким для уточнения этой информации.
"Не было таких предложений", - коротко ответил Холодницкий.
Чуть позже Холодницкий на своей странице в Фейсбуке написал длинное сообщение и отчитался о проделанной работе в САП:
"Коротко в цифрах, привлечены к ответственности:
- 16 народных депутатов;
- 22 топ-чиновников;
- 47 судей;
- 68 руководителей государственных предприятий;
- 17 высших должностных лиц государственных органов", - подчеркнул Холодницкий.
Добавим, что слухи об отставке Холодницкого ходили еще в феврале.
2 февраля экс-нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук обнародовал через свой канал в мессенджере Telegram сведения о том, что руководитель САП Назар Холодницкий написал заявление об отставке. Однако утром в понедельник, 3 февраля, сам бывший народный избранник опроверг данную информацию.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий назвал тогда лживой информацию о собственной отставке.
Читайте также"Были друзьями в Фейсбуке": Холодницкий объяснил, почему закрыли "дело рюкзаков" АваковаНапомним, ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что лично виделся с генпрокурором Ириной Венедиктовой ‒ всего лишь за несколько дней до того, как она публично озвучила претензии в адрес возглавляемого им ведомства.
"Полный "нежданчик". Я думаю, я не первый и не последний, для кого такие истории становятся "нежданчиком". Вспоминаю слова Рябошапки, для которого также были неожиданностью обвинения Венедиктовой в продаже дел. А потом был Трепак, который в понедельник пришел на работу в Офис ГПУ и узнал, что распределение обязанностей изменили",– заявил Холодницкий в интервью НВ.