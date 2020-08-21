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Холодницкий досрочно ушел в отставку

21 августа 2020, 12:17

Назара Холодницкого уволили по собственному желанию.

Назар Холодницкий
Назар Холодницкий ушел в отставку / УНИАН

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Данное решение он принял досрочно - срок его полномочий истекает в ноябре 2020 года.

Об этом сказано в сообщении телеграм-канала "NABU Daily by Олег Новіков".

"Холодницкого освободили от должности руководителя САП по собственному желанию. Эту информацию мне подтвердил сам Назар Холодницкий. Он также показал приказ о его освобождении от должности руководителя САП", - сказано в сообщении.

Заявление Холодницкого / скриншот https://t.me/nabudaily

Отметим, некоторые СМИ писали, что Холодницкий может стать советником президента Украины Владимира Зеленского.

Журналистка Главреда связалась с Назаром Холодницким для уточнения этой информации.

"Не было таких предложений", - коротко ответил Холодницкий.

Чуть позже Холодницкий на своей странице в Фейсбуке написал длинное сообщение и отчитался о проделанной работе в САП:

"Коротко в цифрах, привлечены к ответственности:

- 16 народных депутатов;

- 22 топ-чиновников;

- 47 судей;

- 68 руководителей государственных предприятий;

- 17 высших должностных лиц государственных органов", - подчеркнул Холодницкий.

Добавим, что слухи об отставке Холодницкого ходили еще в феврале.

2 февраля экс-нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук обнародовал через свой канал в мессенджере Telegram сведения о том, что руководитель САП Назар Холодницкий написал заявление об отставке. Однако утром в понедельник, 3 февраля, сам бывший народный избранник опроверг данную информацию.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий назвал тогда лживой информацию о собственной отставке.

Читайте также"Были друзьями в Фейсбуке": Холодницкий объяснил, почему закрыли "дело рюкзаков" АваковаНапомним, ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что лично виделся с генпрокурором Ириной Венедиктовой ‒ всего лишь за несколько дней до того, как она публично озвучила претензии в адрес возглавляемого им ведомства.

"Полный "нежданчик". Я думаю, я не первый и не последний, для кого такие истории становятся "нежданчиком". Вспоминаю слова Рябошапки, для которого также были неожиданностью обвинения Венедиктовой в продаже дел. А потом был Трепак, который в понедельник пришел на работу в Офис ГПУ и узнал, что распределение обязанностей изменили",– заявил Холодницкий в интервью НВ.

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