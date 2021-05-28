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"Хотела плюнуть вам в лицо": белорусская журналистка поскандалила с нардепом Шевченко из-за его "речей Геббельса"

28 мая 2021, 08:12

Конфликт между Татьяной Мартыновой и Евгением Шевченко произошел в эфире программы Право на владу при обсуждении ситуации в Беларуси и захвата лайнера Ryanair.

Татьяна Мартынова
Мартынова и Шевченко с самого начала эфира отстаивали противоположные точки зрения / скриншот

Внефракционный народный депутат Евгений Шевченко поскандалил в прямом эфире с белорусской журналисткой Татьяной Мартыновой. Они не сошлись во мнениях во время обсуждения ситуации в Беларуси и дерзкого захвата пассажирского авиалайнера Ryanair в Минске ради похищения 26-летнего оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Мартынова заявила во время эфира программы Право на владу на канале 1+1, что Шевченко – "типичный представитель азиатского мира".

"Там нет жизни, там нет движения в сторону прогресса. Там есть гордость великим прошлым, православие головного мозга, там все, что угодно, кроме того, чтобы двигаться вперед. Кроме роста, кроме образования, кроме всего… и поэтому воспринимается вот этот псих (Александр Лукашенко, - ред.) как нечто, о чем можно говорить", - сказала журналист.

Когда Шевченко вспомнил, что с Мартыновой они уже встречались на одной из передач, она ответила: "Да, я еще тогда хотела плюнуть вам в лицо". И добавила, что ему стоит получить белорусский паспорт.

Отметим, Мартынова и Шевченко с самого начала эфира отстаивали противоположные точки зрения.

Мартынова:В августе прошлого года утверждал, что это все нарисованные кровоподтеки. Это все нарисовано. Так, господин Шевченко?

Шевченко: Слушайте, вызовите себе скорую помощь. Вы чушь несете. Я такое где-то говорил?

Мартынова: Скорую помощь вызовите себе.

Шевченко: Слушайте, если у вас задача здесь просто цепляться ко мне и уходить от главного, от серьезного разговора, вы ошибаетесь. Я не поведусь.

Мартынова: Дело в том, что то, что вы говорите, — это вредно.

Шевченко: Да вы врете просто.

Мартынова обвинила Шевченко в том, что люди, не обладающие критическим мышлением и не умеющие делать выводы из информации в открытом доступе, слушая его, начинают воспринимать мир в искаженном варианте.

"Потому что они слушают вас. Вы действительно очень эмоционально, речами Геббельса рассказываете, что все это придумано. Прекрасно! И половина украинцев, которые сейчас смотрят телевизор... Летом в Украине рейтинг 67% был у Лукашенко. Представляете? Это же опыление. И вы продолжаете опылять. А мы антиопыляем. И за это нас называют врагами. Вас, слава богу, уже из фракции выбросили. Я очень порадовалась. Спасибо Украине, спасибо Министерству иностранных дел", - сказала журналистка.

Шевченко в свою очередь заявил: "Благодаря таким, как вы, Родину свою потеряете. И вы вернетесь не в Беларусь, а в Российскую Федерацию потом".

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Роман Протасевич Евгений Шевченко Ryanair новости Украины
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