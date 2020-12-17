"Хотели поставить всех на колени": Жвания собрался в Гаагский суд с показаниями на Порошенко

Петр Порошенко и Давид Жвания / УНИАН

Давид Жвания (в прошлом – нардеп и один из ближайших соратников экс-президента Петра Порошенко) публично заявил, что нынешние власти страны во главе с Владимиром Зеленским ни в малейшей степени не заинтересованы в том, чтобы детально расследовать "преступления предшественников".

Заявление экс-нардеп сделал в очередном выпуске собственного видеоблога на YouTube. Жвания утверждает, что он намерен предстать с целью дачи показаний перед Международным уголовным судом в Гааге (Нидерланды).

"Следующий мой шаг – Международный уголовный суд, который тоже будет рассматривать преступления, совершенные на Донбассе всеми сторонами. Среди этих сторон Турчинов, Яценюк и Порошенко, которые ради политической выгоды втянули регион в кровавую бойню", ‒ заявил Жвания.

Более того, экс-нардеп утверждает ‒ Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов и их окружение отдавали приказы ВСУ начать полномасштабную военную операцию на Донбассе "из шкурных интересов".

"Использование армии против своего населения запрещено украинским законом. Я знаю, кто именно и почему отдавал приказ послать войска на Донбасс вместо того, чтобы просто провести переговоры. Это делалось не ради Украины, а исключительно из шкурных интересов. Мы – победители Майдана - сознательно отказались от любых договоренностей с региональными элитами только потому, что не хотели делиться только что захваченной властью. Мы хотели "порвать" донецких, навсегда выдавить их из политики, забрать их бизнесы себе, хотели их максимально унизить. А на позицию простых людей на Донбассе нам было наплевать – мы не думали, что они возьмут в руки оружие. Мы также не верили, что в конфликт вмешается Россия. Мы просто хотели поставить всех на колени и шарить в карманах. Для этого на Донбасс была послана армия. Фактически война началась из-за нашей жадности и глупости", ‒ заявил Жвания.

Политик утверждает, что он подал официальное прошение в Международный уголовный суд ‒ чтобы ему прислали повестку как свидетелю по "донбасским" делам.

"Мне есть что сказать по этому поводу и я убежден, что голландское правосудие, в отличие от украинского, захочет услышать правду. Поэтому я подал официальное прошение, чтобы меня вызвали как свидетеля в Гаагу на судебное заседание – я готов дать показания против лиц из числа бывшего высшего руководства Украины, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечности, а именно: Порошенко Петра Алексеевича, Яценюка Арсения Петровича, Турчинова Александра Валентиновича, а также других", ‒ подытожил он.

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