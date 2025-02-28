Игорь Коломойский будет продолжать обжалование национализации "ПриватБанка", - адвокат

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Игорь Коломойский / Униан

Бизнесмен Игорь Коломойский в дальнейшем будет оспаривать национализацию АО КБ "ПриватБанк". Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак.

По его словам, из средств массовой информации стало известно, что 26 февраля Верховный Суд оставил без изменений постановление Шестого апелляционного административного суда от 15 ноября 2023 года по делу №826/7432/17 о закрытии производства по иску Игоря Коломойского к АО КБ "ПриватБанк" по обжалованию проведенной процедуры национализации.

Адвокат отметил, что Верховный Суд оставил без изменений постановление апелляционного суда, которым производство по делу было закрыто только и исключительно на основании неконституционного закона, принятого после обращения с иском по данному делу.

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"Этот закон вопреки Конституции Украины запрещает обращаться в суд с исками об обжаловании решений, принятых в ходе национализации банка, и распространяет действие своих положений на отношения и судебные процессы, которые начались до вступления в силу, то есть имеет обратное действие во времени", - подчеркнул защитник.

Как добавил Лысак, отдельного внимания заслуживает тот факт, что Верховный Суд принял указанное решение даже без уведомления или вызова Игоря Коломойского, который в данном процессе является истцом и заявителем кассационной инстанции.

"Сторона Игоря Коломойского считает непропорциональным и несправедливым не только саму национализацию функционирующего банка за 1 гривну, но и прямой законодательный запрет на оценку судами законности такой национализации. Поэтому мы будем использовать весь законодательный инструментарий для доказательства своей позиции, включая обращение в Конституционный Суд Украины и Европейский суд по правам человека", - отметил адвокат.

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