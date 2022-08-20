Инсайдеры в РФ спрашивают, когда закончится война, а силовики завидуют ВСУ - Грозев

Владимир Путин, Христо Грозев / скриншот

Журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что его информаторы из России резко изменили риторику в отношении Украины.

В интервью Юлии Латыниной он признался, что сначала они заявляли о захвате Киева за 3-4 дня, а сейчас спрашивают, когда закончится война.

Грозев отметил, что кремлевская элита хочет договориться с Западом об обеспечении мира в Украине за спиной у Путина.

"Сначала на мой вопрос о сроках войны они (инсайдеры из окружения главы Кремля – ред.) говорили о захвате Украины за три-четыре дня. Затем о том, что они там надолго и без победы не пойдут. Впоследствии они начали говорить, что не уйдут из Украины, даже если это будет означать конец России – назад уже нельзя. А сейчас они сами спрашивают меня, когда же закончится война?", – сказал журналист.

По его словам, что российские силовики действительно завидуют уровню профессионализма и организации ВСУ. Об этом свидетельствует содержание почтового ящика одного российского силовика.

"Они (военные армии РФ – Ред.) шутят над Путиным, хвалят ВСУ и украинскую пропаганду и говорят: "Вот бы у нас такое было. Но у нас во всем бардак", – отмечает Грозев.

Напомним, ранее Христо Грозев рассказал, что российские олигархи утверждают, что Владимир Путин болен. Богатейшие люди России желают смерти президенту РФ.

Также сообщалось, что бежавший из России бывший агент КГБ Борис Карпичков считает, что российский диктатор Владимир Путин "сошел с ума" и "одержим параноидальными идеями".

У президента РФ может быть целый "букет" болезней - рак, ранняя стадия деменции, болезнь Паркинсона, опухоль головного мозга и паранойя, сводящая его с ума.

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