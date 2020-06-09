УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Сейчас съем всю финансовую подушку". Венедиктова пожаловалась на зарплату

9 июня 2020, 16:25

Генеральный прокурор заявила, что ей не хватает 38 тысяч зарплаты.

Венедиктова
Венедиктова заявила, что ей не хватает 38 тысяч зарплаты / УНИАН

Зарплата генерального прокурора Ирины Венедиктовой, урезанная на период карантина, составила 38 тысяч гривен.

Об этом она заявила в интервью "Украинским новостям".

Венедиктова сообщила, что этой суммы ей не хватает, чтобы обеспечить все расходы, поэтому ей приходится тратить деньги из личных сбережений.

"Я думаю, что сейчас съем всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата на руки 38 тыс. грн. Это последнее, что я получала. А у меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар. Поэтому я буду использовать запасы", - сказала она.

Также Венедиктова заявила, ей не предлагали взятки, так как люди не хотят ставить себя в глупое положение.

Отметим, Ирина Венедиктова стала генеральным прокурором 17 марта. Ее кандидатуру представил президент Украины Владимир Зеленский. Во время своего выступления Венедиктова пообещала "не продавать должности" и не "сливать дела". Она также назвала свои первоочередные задачи - аудит и люстрация прокуроров. Кроме того, Венедиктова пообещала продолжить реформу прокуратуры, но не так, чтобы ведомство прекратило работу.

Читайте такжеМиллионные доходы и благотворительность: Порошенко показал декларациюНапомним, ранее сообщалось, в апреле 2020 компенсацию за жилье из госбюджета получили 52 народных депутата. При этом половина из них – 25 народных избранников – являются миллионерами. Они задекларировали более 1 млн гривен денежных активов.

Речь идет как о наличных средствах, так и о суммах на банковских счетах, уточнил Комитет избирателей Украины.

"Указанные цифры показывают, что каждый второй депутат, который получает компенсацию за аренду жилья, является миллионером. Это означает, что такие депутаты могли бы самостоятельно оплачивать проживание в Киеве без получения бюджетных средств. Например, в апреле на аренду жилья для депутатов было потрачено 1,2 млн грн (в среднем по 20 тыс. грн для депутата). При этом в апреле общие цифры расходов уменьшились в связи с пандемией Covid-19. В марте средства на аренду жилья получили 107 депутатов, на что было потрачено 2,3 млн грн", – пояснил председатель КИУ Алексей Кошель.

Ирина Венедиктова зарплата новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Сейчас съем всю финансовую подушку". Венедиктова пожаловалась на зарплату». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:58
Актера Михаила Ефремова увезли на допрос по делу о трагическом ДТП – видео
16:45
Ветер Любви 2 сезон - что было в 75 и 76 серии 09-06-2020 Видео
16:40
Снимать деньги на кассах магазинов: как работает услуга и сколько можно снять
16:25
"Сейчас съем всю финансовую подушку". Венедиктова пожаловалась на зарплату
16:07
"Работать не будет": боевики отказались открывать КПВВ в Станице Луганской
16:01
Кто виноват в гибели 176 человек: в Иране заявили о задержанных по делу о крушении Боинга МАУ Видео
15:56
"Боюсь прям на ненормальном уровне": Зеленский назвал главный страх
15:38
Зеленский выступил с серьезным обвинением в адрес украинских мэров
15:36
"Йогурты на крови": Danone влип в скандал из-за рекламы с Пореченковым Видео
15:21
Коронавирус наступает: в Киеве хотят опять ограничить выход на улицу Видео
15:17
Адвокаты российских звезд поголовно открестились от Михаила Ефремова
14:45
Ты должен был уйти 2020 - дата выхода, актеры и трейлер фильма Видео
14:39
Рада опубликовала текст законопроекта о референдуме: что предлагает Зеленский
14:36
В ГПУ назвали основную версию смерти нардепа Давыденко Видео
14:33
Названы 6 областей-счастливчиков, где присмирел COVID-19 Видео
14:10
Теплее - Анна Седокова записала новый клип на карантине Видео
13:54
Зеленский назвал любимый алкоголь и поведал, как худеет
13:46
Михаилу Ефремову вызвали скорую, появились подробности его состояния
13:46
"GeorgeFloydChallenge": в Сети массово выкладывают фото с глумом над убийством Джорджа Флойда Фото
13:36
Стало известно, с какими странами Украина возобновит авиасообщение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять