"Сейчас съем всю финансовую подушку". Венедиктова пожаловалась на зарплату

Венедиктова заявила, что ей не хватает 38 тысяч зарплаты / УНИАН

Зарплата генерального прокурора Ирины Венедиктовой, урезанная на период карантина, составила 38 тысяч гривен.

Об этом она заявила в интервью "Украинским новостям".

Венедиктова сообщила, что этой суммы ей не хватает, чтобы обеспечить все расходы, поэтому ей приходится тратить деньги из личных сбережений.

"Я думаю, что сейчас съем всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата на руки 38 тыс. грн. Это последнее, что я получала. А у меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар. Поэтому я буду использовать запасы", - сказала она.

Также Венедиктова заявила, ей не предлагали взятки, так как люди не хотят ставить себя в глупое положение.

Отметим, Ирина Венедиктова стала генеральным прокурором 17 марта. Ее кандидатуру представил президент Украины Владимир Зеленский. Во время своего выступления Венедиктова пообещала "не продавать должности" и не "сливать дела". Она также назвала свои первоочередные задачи - аудит и люстрация прокуроров. Кроме того, Венедиктова пообещала продолжить реформу прокуратуры, но не так, чтобы ведомство прекратило работу.

Читайте такжеМиллионные доходы и благотворительность: Порошенко показал декларациюНапомним, ранее сообщалось, в апреле 2020 компенсацию за жилье из госбюджета получили 52 народных депутата. При этом половина из них – 25 народных избранников – являются миллионерами. Они задекларировали более 1 млн гривен денежных активов.

Речь идет как о наличных средствах, так и о суммах на банковских счетах, уточнил Комитет избирателей Украины.

"Указанные цифры показывают, что каждый второй депутат, который получает компенсацию за аренду жилья, является миллионером. Это означает, что такие депутаты могли бы самостоятельно оплачивать проживание в Киеве без получения бюджетных средств. Например, в апреле на аренду жилья для депутатов было потрачено 1,2 млн грн (в среднем по 20 тыс. грн для депутата). При этом в апреле общие цифры расходов уменьшились в связи с пандемией Covid-19. В марте средства на аренду жилья получили 107 депутатов, на что было потрачено 2,3 млн грн", – пояснил председатель КИУ Алексей Кошель.