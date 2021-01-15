Исчезновение старшей школы в Украине: в Раде прояснили вопрос и раскрыли планы

Реформа среднего образования в Украине на данный момент не утверждена / УНИАН

Власти рассматривают планы по реформе среднего образования, но сейчас все они далеки от реализации по причине карантина и смены руководства Минобразования. При этом никто не собирается сокращать количество школ.

Об этом заявила секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат Наталья Пипа в комментарии Главреду в ответ на публикации о том, что уже в этом году ученики 10-11 классов вынуждены будут поступать в училища либо лицеи, тогда как только четверть школ якобы смогут принимать на учебу старшеклассников.

"Действительно существуют перспективные пошаговые планы развития сетей учреждений среднего образования, то есть, распределение городских школ на начальные, средние и лицеи. Но, ввиду карантина и смены руководства министерства образования, все сроки по их внедрению сдвигаются на неопределенный срок, поскольку они еще даже не утверждены. По факту только Киев к этому приблизился и то, частично", - сказала парламентарий.

По ее словам, реформа предусматривает, что дети изначально ходят в школы, которые расположены как можно ближе к их дому. По окончании средней школы они выбирают специализацию и в рамках правил поступают в лицей, который должен находиться неподалеку от их места жительства.Читайте такжеУчеников ждет "сюрприз": в Украине исчезнет старшая школа

"В начальной и средней школе дети, согласно реформе образования, ходят в ближайшую школу к его дому. Соответственно, после окончания средней школы, они, выбрав профиль, идут в ближайший к дому лицей, в который еще нужно будет поступить, сдав ГИА в форме ВНО", - рассказала депутат.

Как отметила политик, согласно планам, реформа предполагала поступление из средних школ в лицеи, которые должны были быть разделены на две группы – академические (для тех, кто хочет поступить в университет) и профильные, где уже можно получить квалификацию. При этом сокращать количество школ никто не намерен.

"Академические лицеи предназначены для тех, кто планирует поступать в вузы. Здесь ученики в 10 классе смогут выбирать себе профиль - гуманитарный, математический, художественный, спортивный и т. д. и, либо учиться по этому профилю до 12 класса в рамках НУШ (Новой украинской школы), или же, по желанию, сменить профиль снова после 10-го класса. То есть, в старшей школе можно будет попробовать два профиля – в этом и есть суть реформы. В профильные лицеи будут переформатировать уже существующие училища, так как в Украине их нет в достаточном количестве. Ни о каком сокращении количества школ речи не идет", - уточнила Пипа.Читайте такжеБез чипсов и сосисок: с января в школах вводят новые запреты

Также она напомнила, что в Украине с советских времен существуют санаторные школы, где учатся дети с серьезными заболеваниями. На территории страны 66 таких учебных заведений, которые власти планировали перепрофилировать в лицеи с 2023 года.

"Но и сейчас глава МОН, Сергей Шкарлет, буксует эту реформу, соответственно, сроки могут сдвинуться и на более поздний срок. Сейчас некоторые школы уже называются лицеями, но они не полностью соответствуют названию, ведь лицей подразумевает гарантированное размещение в случае, если старшеклассник живет от учебного заведения на расстоянии более чем в 30 км", - подчеркнула Наталья Пипа.

Среднее образование в Украине

Ранее появилась информация о том, что в Украине с 2021 года большинство школ могут лишиться права принимать на учебу учеников 10-11 классов, которым после 9 класса нужно будет поступать в профтехучилища или лицеи. Причем из ныне работающих школ только четверть заведений сможет принимать учеников старших классов на учебу.