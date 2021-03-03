Итоги визита президента Евросовета в Украину: что пообещали Зеленскому

Президент Евросовета поделился впечатлениями от визита в Украину и дал обещание Владимиру Зеленскому.
Сегодня в Мариинском дворце президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель провели переговоры относительно сотрудничества с Европой, проблем с вакцинацией и новых санкций против России.
Во время пресс-конференции в Киеве глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Война на Донбассе
По словам Мишеля во время посещения Донбасса и Мемориального комплекса на Майдане Независимости он лучше понял мотивацию украинской евроатлантической интеграции.
"Вчера мы посетили Донбасс, и я увидел воочию разрушительные последствия семилетней агрессии и конфликта с Россией, как это повлияло на жизнь людей. Это очень трагическая ситуация, что люди продолжают умирать в этой войне на европейском континенте в 2021 году... Полное выполнение Минских соглашений является очень серьезным инструментом для того, что достичь мира", - сказал дипломат.
Санкции против России
Как сообщает Офис президента, Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за новые санкции против России, а Мишель в очередной раз подтвердил, что Россия является не посредником, а участником конфликта.
"ЕС будет продолжать дипломатические усилия, чтобы восстановить суверенитет Украины, в частности, призывать Россию использовать свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает", - сказал Мишель.
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Также стороны затронули вопрос Северного потока-2. Президент Евросовета отметил важность энергетического вопроса для Европы, в том числе для безопасности восточноевропейских стран.
Президент Украины настаивает, чтобы вопрос Крыма был вынесен на международную повестку дня. И с этой инициативой 23 августа состоится саммит Крымской платформы.
Целью которого является создание действенного механизма по деоккупации территорий. Зеленский рассчитывает на непосредственное участие Шарля Мишеля в этом мероприятии.
Пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС
Во время встречи Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет использовать гибкость Соглашения для того, чтобы больше приобщиться к внутреннему рынку Евросоюза. Киев хочет получить:
- пересмотр Соглашения,
- интеграцию в общий рынок ЕС,
- Соглашение о совместном авиационном пространстве,
- макрофинансовую помощь,
- промышленный безвиз.
Вакцина от коронавируса для Украины
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, стороны обсудили возможность помощи со стороны ЕС о максимальном сокращении сроков поставки вакцин от коронавируса в Украину.
"Мы скоординировали с господином президентом (Евросовета) наши дальнейшие шаги, в частности по созданию действенного механизма передачи вакцины от ЕС странам-партнерам", – сказал Зеленский.
Коррупция и судебная реформа
Как заявил глава Евросовета, Украине необходимо продолжать решительную борьбу с коррупцией и заявил, что ЕС готов предоставить помощь в этих усилиях.
"Такая борьба должна вернуть доверие украинцев к судебной системе и оправдать ожидания людей, боровшихся за демократические перемены на Майдане", - сказал он.
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В свою очередь президент Украины подчеркнул, что судебная реформа будет доведена до конца, будет прозрачной и справедливой.
"Чтобы каждый украинец мог доверять судам и видеть, что они функционируют для защиты их интересов и законов. Украина чрезвычайно ценит всестороннюю помощь Европейского Союза. Мы уже достигли значительных успехов", – подчеркнул украинский президент.
Шарль Мишель подводя итоги визита в Украину заверил, что ЕС продолжит плотно и эффективно сотрудничать с Украиной, в том числе в вопросах, связанных с деоккупацией Крыма.
Война на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе своего визита в Украину сделал заявление о том, что Россия фактически является участником конфликта на Донбассе. Санкции против Москвы не будут сняты до тех пор, пока РФ не приложит усилия к решению данного вопроса.
- Участник переговорной группы от Киева Сергей Гармаш рассказал, что 2 марта в ходе заседания ТКГ представитель ОБСЕ Пьер Морель оказывал давление на Украину с целью продвижения вопросам по рассмотрению "плана ОРДЛО" по Донбассу. Гармаш назвал такие действия прямым нарушением Минских соглашений.