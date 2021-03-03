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Итоги визита президента Евросовета в Украину: что пообещали Зеленскому

3 марта 2021, 17:36

Президент Евросовета поделился впечатлениями от визита в Украину и дал обещание Владимиру Зеленскому.

Шарль Мишель
Зеленский и Мишель встретились в Киеве / Reuters

Сегодня в Мариинском дворце президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель провели переговоры относительно сотрудничества с Европой, проблем с вакцинацией и новых санкций против России.

Во время пресс-конференции в Киеве глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Война на Донбассе

По словам Мишеля во время посещения Донбасса и Мемориального комплекса на Майдане Независимости он лучше понял мотивацию украинской евроатлантической интеграции.

"Вчера мы посетили Донбасс, и я увидел воочию разрушительные последствия семилетней агрессии и конфликта с Россией, как это повлияло на жизнь людей. Это очень трагическая ситуация, что люди продолжают умирать в этой войне на европейском континенте в 2021 году... Полное выполнение Минских соглашений является очень серьезным инструментом для того, что достичь мира", - сказал дипломат.

Санкции против России

Как сообщает Офис президента, Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за новые санкции против России, а Мишель в очередной раз подтвердил, что Россия является не посредником, а участником конфликта.

"ЕС будет продолжать дипломатические усилия, чтобы восстановить суверенитет Украины, в частности, призывать Россию использовать свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает", - сказал Мишель.

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Также стороны затронули вопрос Северного потока-2. Президент Евросовета отметил важность энергетического вопроса для Европы, в том числе для безопасности восточноевропейских стран.

Президент Украины настаивает, чтобы вопрос Крыма был вынесен на международную повестку дня. И с этой инициативой 23 августа состоится саммит Крымской платформы.

Целью которого является создание действенного механизма по деоккупации территорий. Зеленский рассчитывает на непосредственное участие Шарля Мишеля в этом мероприятии.

Пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Во время встречи Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет использовать гибкость Соглашения для того, чтобы больше приобщиться к внутреннему рынку Евросоюза. Киев хочет получить:

  • пересмотр Соглашения,
  • интеграцию в общий рынок ЕС,
  • Соглашение о совместном авиационном пространстве,
  • макрофинансовую помощь,
  • промышленный безвиз.

Вакцина от коронавируса для Украины

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, стороны обсудили возможность помощи со стороны ЕС о максимальном сокращении сроков поставки вакцин от коронавируса в Украину.

"Мы скоординировали с господином президентом (Евросовета) наши дальнейшие шаги, в частности по созданию действенного механизма передачи вакцины от ЕС странам-партнерам", – сказал Зеленский.

Коррупция и судебная реформа

Как заявил глава Евросовета, Украине необходимо продолжать решительную борьбу с коррупцией и заявил, что ЕС готов предоставить помощь в этих усилиях.

"Такая борьба должна вернуть доверие украинцев к судебной системе и оправдать ожидания людей, боровшихся за демократические перемены на Майдане", - сказал он.

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В свою очередь президент Украины подчеркнул, что судебная реформа будет доведена до конца, будет прозрачной и справедливой.

"Чтобы каждый украинец мог доверять судам и видеть, что они функционируют для защиты их интересов и законов. Украина чрезвычайно ценит всестороннюю помощь Европейского Союза. Мы уже достигли значительных успехов", – подчеркнул украинский президент.

Шарль Мишель подводя итоги визита в Украину заверил, что ЕС продолжит плотно и эффективно сотрудничать с Украиной, в том числе в вопросах, связанных с деоккупацией Крыма.

Война на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

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