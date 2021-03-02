В Евросоюзе объявили о роли России в конфликте на Донбассе

В ЕС заявили, что Брюссель прикладывает максимум усилий для поддержки урегулирования конфликта на Донбассе / УНИАН

Россия является не посредником, а частью войны на Донбассе. Москва не проявила должных усилий по реализации Минских соглашений, поэтому на данный момент нельзя говорить о возможности отмены санкций против РФ. Брюсселю стыдно за то, что в 2021 году в Европе идет война и гибнут люди, сказал глава Европейского совета Шарль Мишель.

"К сожалению, Россия не проявила тех позитивных шагов, которые сделала Украина для внедрения Минских соглашений. И именно поэтому наши экономические санкции против России останутся. Россия является частью этого конфликта, а не посредником", - отметил глава Евросовета, добавив, что ЕС поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

По его словам, военные действия на Донбассе сегодня, в ходе которых погибают люди, является постыдной реальностью.

"Мы на Европейском континенте в 2021 году. И здесь война. Это реальность, за которую стыдно", - сказал Мишель.

Также он добавил, что Брюссель прикладывает максимум усилий для поддержки переговорного процесса с целью урегулирования конфликта на Донбассе.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать формат "нормандской четверки" и работу Трехсторонней контактной группы, чтобы принести мир людям Донбасса", - подчеркнул Шарль Мишель.Читайте такжеВ Минском процессе "прорыв": в ТКГ по Донбассу раскрыли детали

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