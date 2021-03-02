В Евросоюзе объявили о роли России в конфликте на Донбассе

Война на Донбассе – это реальность, за которую стыдно, сказал Шарль Мишель.
Россия является не посредником, а частью войны на Донбассе. Москва не проявила должных усилий по реализации Минских соглашений, поэтому на данный момент нельзя говорить о возможности отмены санкций против РФ. Брюсселю стыдно за то, что в 2021 году в Европе идет война и гибнут люди, сказал глава Европейского совета Шарль Мишель.
"К сожалению, Россия не проявила тех позитивных шагов, которые сделала Украина для внедрения Минских соглашений. И именно поэтому наши экономические санкции против России останутся. Россия является частью этого конфликта, а не посредником", - отметил глава Евросовета, добавив, что ЕС поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.
По его словам, военные действия на Донбассе сегодня, в ходе которых погибают люди, является постыдной реальностью.
"Мы на Европейском континенте в 2021 году. И здесь война. Это реальность, за которую стыдно", - сказал Мишель.
Также он добавил, что Брюссель прикладывает максимум усилий для поддержки переговорного процесса с целью урегулирования конфликта на Донбассе.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать формат "нормандской четверки" и работу Трехсторонней контактной группы, чтобы принести мир людям Донбасса", - подчеркнул Шарль Мишель.Читайте такжеВ Минском процессе "прорыв": в ТКГ по Донбассу раскрыли детали
Переговоры по Донбассу
- Первый президент Украины, председатель украинской делегации на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук ранее заявлял, что лучшим решением по урегулированию конфликта мог бы стать силовой сценарий. Однако Киев не может пойти на прямой военный конфликт с Москвой.
- 1 марта в делегации Киева в ТКГ сказали, что Москва реализует ряд мероприятий, направленных на легализацию войск РФ на Донбассе в виде "миротворческого контингента".
- Участник украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш заявил, что в ходе заседания переговорной группы 2 марта посол ОБСЕ Пьер Морель оказывал давление на Киев с целью начала обсуждения "плана ОРДЛО", что является нарушением Минских соглашений.