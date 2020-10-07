"Из любви к сыну": стали известны шокирующие детали убийства сына отцом в Киеве

Мужчина будет в СИЗО до 3 декабря / Информатор

Подольский районный суд столицы Украины арестовал Александра К., который 5 октября нынешнего года в собственном жилье в районе жилого массива Виноградарь сжег шестилетнего сына.

Об этом сообщается на сайте судебного учреждения.

Мужчина свою вину в преступлении признал, однако заявил, что совершил убийств "из любви к сыну". Мол, того 16 октября хотели "отвезти на алтарь".

Как сообщает спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец, в следственном изоляторе мужчина останется до 3 декабря нынешнего года (при этом права на внесение залога для него не предусмотрено).

Согласно имеющимся данным, подозреваемый на учете у психиатра не состоит. Судье он заявил, что над мальчиком издевалась именно мать и потому он якобы не хотел с ней жить в одной квартире.

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