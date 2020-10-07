"Из любви к сыну": стали известны шокирующие детали убийства сына отцом в Киеве

Задержанного по подозрению в убийстве отправили под арест до зимы нынешнего года.
Подольский районный суд столицы Украины арестовал Александра К., который 5 октября нынешнего года в собственном жилье в районе жилого массива Виноградарь сжег шестилетнего сына.
Об этом сообщается на сайте судебного учреждения.
Мужчина свою вину в преступлении признал, однако заявил, что совершил убийств "из любви к сыну". Мол, того 16 октября хотели "отвезти на алтарь".
Как сообщает спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец, в следственном изоляторе мужчина останется до 3 декабря нынешнего года (при этом права на внесение залога для него не предусмотрено).
Согласно имеющимся данным, подозреваемый на учете у психиатра не состоит. Судье он заявил, что над мальчиком издевалась именно мать и потому он якобы не хотел с ней жить в одной квартире.
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Убийство в Киеве - что было ранее:
- Как изначально сообщили в полиции - в Подольском районе, в жилом массиве Виноградарь, в доме №31 по проспекту Правды, после ссоры с супругой мужчина закрыл шестилетнего сына в квартире и поджег ее.
- Впоследствии оказалось, что злоумышленник несколько раз ударил ребенка ножом, а затем поджег кровать, в которой тот лежал.