Из Мариуполя сегодня будут эвакуировать местных жителей

Режим тишины будет действовать с 10:00 до 21:00. Эвакуация начнется в 12:00.
В Мариуполе сегодня, 6 марта, в 12:00 начнется эвакуация мирного населения. Режим тишины будет действовать с 10:00 до 21:00.
Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
"С 12:00 начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бельмак – Пологи – Орехов – Запорожье", – говорится в сообщении.
Людей будут вывозить муниципальными автобусами из трех локаций:
- СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53)
- Драматический театр (Театральная площадь, 1)
- Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193).
Также граждане могут выехать на личном транспорте, но строго запрещается отклоняться от маршрута движения колонны. Можно двигаться на авто в колонне муниципального транспорта исключительно за автобусами.
"В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста. Просьба ко всем водителям, которые выезжают из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт... Дополнительное оповещение жителей города будет проходить силами национальной полиции", – отметили в Мариупольском горсовете.
Напомним, эвакуация людей из Мариуполя и Волновахи Донецкой области должна была начаться в субботу, 5 февраля. Однако ее пришлось перенести, потому что российская сторона не соблюдала режим тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей.
После этого мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что надеется на восстановление "зеленого коридора" для эвакуации населения. Он подчеркнул, что Мариуполь сейчас в очень тяжелом состоянии, но ВСУ делают всё для его защиты.
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