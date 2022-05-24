Из семерых человек выжили только двое: мать с ребенком выбросило из авто после обстрела оккупантов

Мать с ребенком выбросило из авто после обстрела оккупантов, они единственные выжили/ Скрин из видео

Олеся со своей двухлетней дочкой единственные смогли выжить после того, как российские захватчики расстреляли автомобиль, в котором они с родными и друзьями пытались эвакуироваться из Чернигова. Это произошло 9 марта. Сейчас женщина проходит длительное лечение, переживает потерю родных и ждет, когда сможет вернуться к дочери после реабилитации.

Олеся потеряла из-за обстрела оккупантами машины своего мужа, родственников и друзей. Об этом говорится в сюжете "Сніданок з 1+1".

29-летняя женщина вспоминает, что они решили покинуть город 5 марта, ведь было страшно жить под постоянными обстрелами российских войск. К такому решению пришли тогда, когда на соседней улице в дом прилетела ракета и там погибла целая семья.

Город покидали все вместе. В авто была семья Олеси – муж Сергей и маленькая двухлетняя дочь, а также сестра Сергея со своей 15-летней дочерью и знакомая с дочкой 14-ти лет. Когда семь человек выехали за черту города, вдруг начался обстрел.

Когда оккупанты попали в авто первый раз, люди еще пытались ехать дальше, но после второго взрыва машину выбросило на обочину.

Олеся рассказывает, что во время взрыва ее с дочкой выбросило из машины. Женщина ничего не видела – кроме других ранений, у нее также пострадали глаза. Она лишь слышала плач своего ребенка. Забрав дочь, она поползла к дороге на звуки машин. Тогда пострадавших подобрали люди, которые ехали мимо, и отвезли в больницу.

У женщины было много ожогов, пострадали глаза, были сломаны ребра, выбито колено, осколочное ранение головы, плеча, спины и руки. У двухлетней Вероники были раны на руках, разрезанные два пальца, трещина в тазу и рана на голове.

Мама с дочкой прошли длительное лечение. Олеся его продолжает еще и сейчас и уже мечтает быстрее вернуться к дочери, которая находится дома у родителей женщины.

Все это время Олеся надеялась, что мужу, родственникам и друзьям тоже удалось выжить, и что они также просто находятся где-то в больнице. Однако надежды не оправдались – спустя более двух месяцев их тела нашли в уничтоженном авто.

Ранее сообщалось, что под завалами многоэтажки в Угледаре Донецкой области из всех людей удалось выжить лишь 10-летней Веронике – ее вытащили из заваленного обломками подвала соседи. Она в одно мгновение потеряла отца, бабушку, дядю и тетю, а родственники смогли узнать ребенка только по шраму на локте.

Напомним, украинка проучила школьника из РФ и его родителей когда подросток в аэропорту США заявил ей, что Россия должна использовать против Украины ядерное оружие, чтобы скорее закончить войну.

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