Из сирийского ада "вырвали" украинцев: Зеленский раскрыл детали спецоперации

Зеленский раскрыл детали спецоперации по освобождению заложников / Офис президента

Утром 1 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой вернулись украинские граждане из Сирии – две украинки с детьми.

"Домой наконец вернулись наши граждане из Сирии - это женщины с детьми. Несколько лет их удерживали в чрезвычайно ужасных условиях в лагерях для перемещенных лиц. Там, где нет жизни и где ад становится повседневностью", - рассказал президент в своем Telegram-канале.

По его словам, для государства это была одна из самых сложных задач последнего времени - достать их оттуда.

"Для этого работали и наши дипломаты, и спецслужбы Украины, и партнерские спецслужбы. Это о реальной, а не фейковой спецоперации. Это о том, как все происходит в реальной жизни, а не в боевиках или на ток-шоу", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что на пути стояли интенсивные боевые действия в Сирии, а потом карантин. Но, как он заявил, Украина будет возвращать домой всех своих граждан.

"Скажу больше: если гражданство Украины есть, то это уже достаточное основание для того, чтобы государство мобилизовало весь свой ресурс на помощь", - заявил он.

"Вероятно, кто-то завтра скажет: а зачем помогать именно этим людям? Это был их выбор. Так, любой может сделать любой выбор. Но если наш гражданин попал в сложную ситуацию в другой части земного шара и просит нас о помощи - мы обязательно поможем. Любая другая позиция неприемлема", - добавил президент.

Как сообщает ТСН, в свое время освобожденные женщины вышли замуж, а потом их мужчины воевали на стороне террористов "Исламского государства". Поэтому и женщины оказались в лагере аль-Хоул, откуда долгое время их не выпускали.

31 декабря стало известно об освобождении двух женщин — одна родом из Кременчуга Полтавской области, другая — из Крыма. Поздно ночью они с семью своими детьми спецрейсом прилетели в Украину. Эвакуационную операцию сопровождали украинские спецслужбы вместе с дипломатами.

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