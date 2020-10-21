К дому Зеленского в Конча-Заспе стянули силовиков из-за акции протеста

Под домом Зеленского прошла акция протеста / скриншот из видео

В среду вечером, 21 октября, под резиденцией президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе, где также проживает генпрокурор Ирина Венедиктова, активисты устроили акцию протеста в ответ на решение о продлении меры пресечения фигурантам дела Шеремета.

Под резиденцией собрались около 100 активистов и десятки правоохранителей, сообщает издание Буквы с места события.

Кроме того, по информации издания Страна, на месте собрались солдаты Нацгвардии - их было около сотни. Акция продлилась 20 минут и прошла спокойно.

В ходе акции протестующие жгли файеры и скандировали "Венедиктову в отставку", "Зелю вон" и другие лозунги.

Отметим, в среду, 21 октября, Шевченковский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета по существу. Во время заседания суд определил, в каком порядке будет исследовать доказательства, и проводить допросы.

Также рассматривалось ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения фигурантам дела. Суд удовлетворил это ходатайство, Андрей Антоненко останется под стражей до 19 декабря, Юлия Кузьменко — под домашним арестом до того же времени, а Яна Дугарь будет выполнять возложенные на нее судом обязательства.

После того как было объявлено решение, люди, которые приехали в Шевченковский суд, чтобы поддержать фигурантов дела Шеремета, заблокировали выезд с территории. Между активистами и правоохранителями произошли стычки.

Впоследствии активисты отправились в резиденцию президента Владимира Зеленского.

Дело Шеремета – о чем сообщалось ранее:

6 октября Апелляционный суд оставил под стражей до 23 октября Андрея Антоненко.

13 июля суд изменил подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета Яне Дугарь меру пресечения. С нее сняли территориальные ограничения и электронный браслет.

В то же время суд оставил под стражей музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Кроме того, суд отказался изменять меру пресечения детскому хирургу Юлии Кузьменко, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Убийство Шеремета - что важно знать:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, который принадлежал руководителю Украинской правды Алёне Притуле (в момент взрыва её в машине не было).

Взрыв произошёл в 7:45 на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, когда Шеремет выехал из дома по дороге на радиоэфир с руководителем украинской Федерации лёгкой атлетики Игорем Гоцулом.

По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля.

Подозреваемые в убийстве Шеремета

12 декабря 2019 года полицейские задержали трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета - военную медсестру Яну Дугарь, волонтера/медика Юлию Кузьменко, ветерана АТО и рок-музыканта Андрея Антоненко (Риффмастер).

Главным мотивом подозреваемых следствие считают попытку убийством Шеремета дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.