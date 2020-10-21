УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

К дому Зеленского в Конча-Заспе стянули силовиков из-за акции протеста

21 октября 2020, 23:31

Под резиденцией президента собрались около 100 активистов и десятки правоохранителей.

Под домом Зеленского прошла акция протеста / скриншот из видео

В среду вечером, 21 октября, под резиденцией президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе, где также проживает генпрокурор Ирина Венедиктова, активисты устроили акцию протеста в ответ на решение о продлении меры пресечения фигурантам дела Шеремета.

Под резиденцией собрались около 100 активистов и десятки правоохранителей, сообщает издание Буквы с места события.

Кроме того, по информации издания Страна, на месте собрались солдаты Нацгвардии - их было около сотни. Акция продлилась 20 минут и прошла спокойно.

В ходе акции протестующие жгли файеры и скандировали "Венедиктову в отставку", "Зелю вон" и другие лозунги.

Отметим, в среду, 21 октября, Шевченковский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета по существу. Во время заседания суд определил, в каком порядке будет исследовать доказательства, и проводить допросы.

Также рассматривалось ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения фигурантам дела. Суд удовлетворил это ходатайство, Андрей Антоненко останется под стражей до 19 декабря, Юлия Кузьменко — под домашним арестом до того же времени, а Яна Дугарь будет выполнять возложенные на нее судом обязательства.

После того как было объявлено решение, люди, которые приехали в Шевченковский суд, чтобы поддержать фигурантов дела Шеремета, заблокировали выезд с территории. Между активистами и правоохранителями произошли стычки.

Впоследствии активисты отправились в резиденцию президента Владимира Зеленского.

Дело Шеремета – о чем сообщалось ранее:

  • 6 октября Апелляционный суд оставил под стражей до 23 октября Андрея Антоненко.
  • 13 июля суд изменил подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета Яне Дугарь меру пресечения. С нее сняли территориальные ограничения и электронный браслет.
  • В то же время суд оставил под стражей музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
  • Кроме того, суд отказался изменять меру пресечения детскому хирургу Юлии Кузьменко, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Убийство Шеремета - что важно знать:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, который принадлежал руководителю Украинской правды Алёне Притуле (в момент взрыва её в машине не было).

Взрыв произошёл в 7:45 на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, когда Шеремет выехал из дома по дороге на радиоэфир с руководителем украинской Федерации лёгкой атлетики Игорем Гоцулом.

По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля.

Подозреваемые в убийстве Шеремета

12 декабря 2019 года полицейские задержали трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета - военную медсестру Яну Дугарь, волонтера/медика Юлию Кузьменко, ветерана АТО и рок-музыканта Андрея Антоненко (Риффмастер).

Главным мотивом подозреваемых следствие считают попытку убийством Шеремета дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Владимир Зеленский акция протеста новости Украины Зеленский новости Андрей Антоненко дело Шеремета
Сейчас вы просматриваете новость «К дому Зеленского в Конча-Заспе стянули силовиков из-за акции протеста». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

23:31
К дому Зеленского в Конча-Заспе стянули силовиков из-за акции протеста
23:09
AstraZeneca продолжит испытания вакцины от Covid-19 несмотря на смерть добровольца Видео
23:00
В моде изумительный матовый маникюр цвета изумруда, вина и неба - фото Фото
22:49
Зеленский восстановил "пакет малыша" - кто получит помощь
22:32
Похудел на 10 кило: украинец рассказал об ужасах коронавируса
Реклама
22:17
Гороскоп на 22 октября для всех: уникальная возможность, травма и переезд Видео
22:14
Чеченец после убийства французского учителя оставил послание на русском языке Видео
22:01
Хуже, чем у Монголии: МВФ назвал годовой доход украинцев
21:52
Как остановить деменцию: ученые сделали важное открытие Видео
21:51
Шахтер сенсационно в гостях обыграл Реал Фото
21:45
Сидоренки-Сидоренки 2 сезон 5 и 6 серия обзор 21-10-2020 Видео
21:27
Война за Карабах: экс-вице-премьер РФ раскрыл, как Армении избежать поражения Видео
21:25
Выяснились сроки внедрения электронного больничного в Украине Видео
21:04
Снижает риск рака: названо лучшее время для тренировок Видео
21:00
В Минздраве высказались о закупке российской вакцины
20:40
Эксперт поделилась, какая зима светит Киеву
20:34
Доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca Видео
20:26
Крым "выдоили": названа истинная причина нехватки воды на полуострове
20:11
Папа Римский Франциск поддержал легализацию однополых браков Видео
20:04
В Минздраве пояснили, как определяют больницы для пациентов с Covid-19
Реклама
19:45
Против Порошенко и Парубия возбудили дело о подготовке госпереворота Видео
19:31
В Госслужбе занятости ошарашили количеством безработных Видео
19:30
Как перевести деньги с телефона на телефон: полезный лайфхак
18:54
В МВФ назвали главное условие дальнейшего сотрудничества с Украиной
18:52
Помпео сделал заявление по поводу ядерной сделки Вашингтона с Москвой Видео
18:48
Как загадать желание в звездопад Ориониды 2020: советы экспертов
18:45
"Убивает" не только коронавирус: появилась страшная статистика смертей в Украине Видео
18:30
Где в Киеве бесплатно или недорого сдать тест на коронавирус
18:21
Путин хочет завалить российской вакциной мир и заговорил об экспорте Видео
18:18
​США выбросили российские аппараты ИВЛ: появилась реакция Кремля​ Видео
18:09
"Сегодня ночуем в окопах с нашими защитниками": нардеп Стрихарский рассказал о поездке на линию разграничения актуально
18:03
Эксперт сказал, как долго в Украине будет дорожать газ Видео
18:00
В моду для женщин plus size вошли пальто и куртки несказанной красоты - фото Фото
17:20
У Офиса президента мужчина поджег себя: СМИ узнали причину
17:06
Создатели Warcraft и StarCraft — где они сейчас и что делают?
16:50
Все в онлайн - Шмыгаль рассказал, когда Кабмин уйдет на "удаленку" Видео
16:47
В Слуге народа рассказали, кто профинансирует опрос Зеленского Видео
16:43
В метро Киева полуголая женщина нарушила карантин и устроила грязные танцы Видео
16:34
Александр Стоянов лазил домой на 8 этаж по стене
16:20
Отмена второго тура местных выборов: обнародован официальный текст документа
Реклама
16:12
"Без Карабаха нет Армении": Пашинян сделал заявление о войне с Азербайджаном Видео
16:11
Звездопад Ориониды 2020: когда будет пик и как наблюдать невооруженным глазом
16:08
К чему снятся котята: разные значения сна Видео
16:06
Актер озвучки тизерит что-то, связанное с The Last of Us
16:04
Академия Монстров 2020 - появились дата выхода в Украине и первый трейлер Видео
16:00
Опрос Зеленского ​под угрозой срыва - Нацполиция Видео
15:59
В Киеве на Печерске убил себя молодой боец Нацгвардии – СМИ
15:50
Похудение без диет и упражнений: названы 11 доказанных способов Видео
15:34
В Слуге народа рассказали, отменят ли второй тур на местных выборах
15:34
Disney переснимает Уиллоу как сериал с теми же актерами
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять