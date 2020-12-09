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Кабмин перечислил условия приема в вузы в 2021 году

9 декабря 2020, 20:57

Вступительная кампания состоится в привычные сроки - в июле 2021 года.

вузы
Названы главные аспекты вступительной кампании 2021 года / фото: mignews.com.ua

В Кабмине рассказали о главных аспектах вступительной кампании-2021. Среди новшеств - расширение возможностей использования электронного кабинета абитуриента.

По информации сайта Кабинета министров, вступительная кампания пройдет в привычные сроки - в июле 2021 года.

  • Начало регистрации электронных кабинетов и загрузка туда документов - с 1 июля,
  • прием заявлений и документов - 14 июля.
  • 23 июля завершится прием заявлений от поступающих только по сертификатам ЗНО,
  • 16 июля - от поступающих только по результатам собеседований, вступительных экзаменов и творческих конкурсов.

Согласно новым условиям, в электронном кабинете поступающего подать электронное заявление смогут абитуриенты, планирующие продолжить обучение после получения степени младшего специалиста при наличии сертификата ЗНО. Также предусмотрена возможность выполнение требований к зачислению через электронный кабинет с использованием электронной подписи абитуриента.

В 2021 году установят ограничение количества заявлений для подачи на небюджетные места по контракту - не более 30 заявлений всего. Также, заявления поступающих, которые зачислены на бюджет, будут автоматически включены на все другие конкурсные предложения, кроме случаев, когда поступающий сам откажется от этого по разным причинам.

При поступлении на магистратуру будут введены весовые коэффициенты, в рамках которых будет увеличено значение балла за испытания по специальности.

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