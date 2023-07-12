Кабмин поменял правила помощи переселенцам: кто останется без денег

В Украине разработали ряд нововведений касательно выплат средств ВПЛ (внутренне перемещенных лиц). Об этом сообщают представители Минреинтеграции.
В частности, те переселенцы, которым помощь уже назначена, точно будут получать выплаты до конца января 2024 года – через полгода начиная с 1 августа.
Дело в том, что 11 июля Кабмин принял постановление №332, которое посвящено как раз выплатам внутренним переселенцам.
Что изменится для переселенцев
Начиная с 1 августа выплаты прекращаются для тех, кто:
- находится за границей более месяца;
- фактически вернулись на место своей государственной регистрации (прописки);
- отбывают наказание в местах лишения свободы;
- были осуждены за преступления против основ национальной безопасности Украины.
Кроме того, с 1 сентября право на выплаты теряют те, кто в период после вступления в силу вышеуказанного постановления:
- купили транспортное средство, выпущенное позднее, чем в 2018 году;
- приобрели недвижимость на сумму более 100 тысяч грн;
- имеют на депозитном банковском счете деньги общей суммой более 100 тысяч грн;
- приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы на сумму более 100 тысяч грн;
- имеют в собственности жилье, расположенное на территориях, на которых нет боевых действий и они не являются временно оккупированными.
Кроме того, говорят в Минреинтеграции, будет проведена верификация получателей выплат, по результатам которой определенная часть ВПЛ может прекратить получать выплаты – о чем они будут должным образом уведомлены. Остальным внутренним переселенцам выплаты будут продолжены автоматически и никаких дополнительных действий совершать не надо.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине будут давать деньги родителям на нужды детей. Выплаты будут предоставляться теперь семьям с детьми, которые зарегистрированы на территориях, которые были либо пребывают во временной оккупации, либо находятся в зоне боевых действий, проживают на границе со страной-агрессоров РФ, малообеспеченным и имеющим детей, а также принадлежащим к таким категориям, как ребенок с инвалидностью или ребенок из многодетной семьи.
Также сообщалось, что пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Если размер пенсии по потере кормильца выше, чем размер выплат по возрасту, то пенсионер может изменить вид пенсии, перейдя на первую.
Другие новости: