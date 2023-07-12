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Кабмин поменял правила помощи переселенцам: кто останется без денег

Дмитрий Видоменко
12 июля 2023, 18:16 обновлено 12 июля, 18:22
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В Украине разработали ряд нововведений касательно выплат средств ВПЛ (внутренне перемещенные лица), сообщают в Минреинтеграции.
Переселенцы, деньги
Начиная с 1 августа 2024 года выплаты прекращаются для некоторых категорий переселенцев / коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине разработали ряд нововведений касательно выплат средств ВПЛ (внутренне перемещенных лиц). Об этом сообщают представители Минреинтеграции.

В частности, те переселенцы, которым помощь уже назначена, точно будут получать выплаты до конца января 2024 года – через полгода начиная с 1 августа.

Дело в том, что 11 июля Кабмин принял постановление №332, которое посвящено как раз выплатам внутренним переселенцам.

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Что изменится для переселенцев

Начиная с 1 августа выплаты прекращаются для тех, кто:

  • находится за границей более месяца;
  • фактически вернулись на место своей государственной регистрации (прописки);
  • отбывают наказание в местах лишения свободы;
  • были осуждены за преступления против основ национальной безопасности Украины.

Кроме того, с 1 сентября право на выплаты теряют те, кто в период после вступления в силу вышеуказанного постановления:

  • купили транспортное средство, выпущенное позднее, чем в 2018 году;
  • приобрели недвижимость на сумму более 100 тысяч грн;
  • имеют на депозитном банковском счете деньги общей суммой более 100 тысяч грн;
  • приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы на сумму более 100 тысяч грн;
  • имеют в собственности жилье, расположенное на территориях, на которых нет боевых действий и они не являются временно оккупированными.

Кроме того, говорят в Минреинтеграции, будет проведена верификация получателей выплат, по результатам которой определенная часть ВПЛ может прекратить получать выплаты – о чем они будут должным образом уведомлены. Остальным внутренним переселенцам выплаты будут продолжены автоматически и никаких дополнительных действий совершать не надо.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине будут давать деньги родителям на нужды детей. Выплаты будут предоставляться теперь семьям с детьми, которые зарегистрированы на территориях, которые были либо пребывают во временной оккупации, либо находятся в зоне боевых действий, проживают на границе со страной-агрессоров РФ, малообеспеченным и имеющим детей, а также принадлежащим к таким категориям, как ребенок с инвалидностью или ребенок из многодетной семьи.

Также сообщалось, что пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Если размер пенсии по потере кормильца выше, чем размер выплат по возрасту, то пенсионер может изменить вид пенсии, перейдя на первую.

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