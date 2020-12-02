Кабмин потребовал предоставить анализ карантина выходного дня

Обсуждалось несколько вариантов локдауна, но решения пока не принято.
Кабмин ждет от Минздрава расширенный анализ в вопросе карантина выходного дня. На сегодняшний день точной даты введения полного локдауна нет.
Об этом в эфире Украина 24 заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов и отметил, что обсуждались несколько вариантов с датой локдауна, но по состоянию на сегодня ни одного решения не принято.
"Мы ждем от Минздрава расширенный анализ карантина выходного дня. Потому что пока мы видим только статистику, которая озвучивается ежедневно…Но мы ждем и прогнозов… то есть падение, которое было на протяжении трех недель по заболеваемости, фактически плато, на которое мы вышли. Поэтому сейчас надо получить подтверждение, насколько оно может быть позитивным", - отметил Немчинов.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- За минувшие сутки в Украине коронавирус подтвердили у более чем 13 тысяч человек.
- В СНБО заявили, что в Украине планируют закончить массовую вакцинацию населения против китайского коронавируса COVID-19 до конца 2021 года.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество.
Автор: Екатерина Трохимчук