Кабмин потребовал предоставить анализ карантина выходного дня

Кабмин ждет отчета по карантину выходного дня / Фото Reuters

Кабмин ждет от Минздрава расширенный анализ в вопросе карантина выходного дня. На сегодняшний день точной даты введения полного локдауна нет.

Об этом в эфире Украина 24 заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов и отметил, что обсуждались несколько вариантов с датой локдауна, но по состоянию на сегодня ни одного решения не принято.

"Мы ждем от Минздрава расширенный анализ карантина выходного дня. Потому что пока мы видим только статистику, которая озвучивается ежедневно…Но мы ждем и прогнозов… то есть падение, которое было на протяжении трех недель по заболеваемости, фактически плато, на которое мы вышли. Поэтому сейчас надо получить подтверждение, насколько оно может быть позитивным", - отметил Немчинов.

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