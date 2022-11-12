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"Как и говорил Кирилл Буданов": эксперт рассказал, куда после Херсонщины будут бить ВСУ

12 ноября 2022, 14:27

По его словам, в начале 2023 года могут происходить одновременно по меньшей мере два события.

ВСУ освободили Снигирёвку
Эксперт рассказал, куда после Херсонщины будут бить ВСУ / скриншот

После освобождения Херсонщины до конца 2022 года интересные вещи могут произойти на Луганщине. В частности, освобождение Сватово, а также, если будут достаточные условия, продвижение ВСУ как минимум до Старобельска.

В интервью Главреду блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что это - оптимистический сценарий.

По его словам, в начале 2023 года могут происходить одновременно по меньшей мере два события - контрнаступление на Донецком и Запорожском плацдармам.

"На Запорожском может начаться продвижение на юг и юго-западное направление, а на Донецком могут активизироваться бои по Бахмут, Угледар, Авдеевку. Также с начала 2023 года могут начаться активные действия у Белогоровки в направлении Лисичанска и Северодонецка, а также в направлении Кременная-Рубежное. Тогда примерно, как и говорил Кирилл Буданов, к началу лета 2023 года мы сможем выйти, фактически, к админгранице временно оккупированного полуострова Крым", - отметил эксперт.

Коваленко подчеркнул, что более важным будет не столько освобождение территорий на тот момент, а то, насколько мы сможем продвинуться в Запорожской области, чтобы иметь возможность наносить удары по Крымскому мосту ракетным оружием (и не только).

"Потому что если мы его разрушим, уменьшим даже тот поток грузов, который до сих пор происходит по его железнодорожному участку, то мы остановим сообщение между материковой Россией и Крымом. Следовательно, будет разрушена система обеспечения подразделений российских группировок на юге, благодаря чему процесс освобождения юга может ускориться. Реалистично ли до конца 2023 года освободить всю территорию Украины - вполне, хоть и это будет сложно. Однако все будет зависеть от темпов поставок вооружений от западных партнеров", - подытожил эксперт.

Освобождение Херсонской области

11 ноября стало известно, что во время отступления из Херсона оккупанты взорвали Антоновский мост.

9 ноября в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны как минимум пять мостов и переправ. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

11 ноября ВСУ вошли в Херсон. Украинцы встречали их с цветами и плакали от радости.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости Херсона
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