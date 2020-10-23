Как не пропустить COVID-19: эксперт сделал важное уточнение насчет теста

В Украине изменился подход к тестированию на коронавирус.
Лица, являющиеся носителями коронавирусной инфекции, но с отрицательным тестом, не вносятся в статистику Минздрава, заявил руководитель ключевых проектов Киевской школы экономики (КШЭ, KSE) Юрий Ганиченко в ходе презентации модели распространения COVID-19 в Украине.
По его словам, тест на COVID-19 методом ПЦР следует сдавать на седьмой-восьмой день после контакта с больным во избежание ложноотрицательного результата, сообщает Интерфакс-Украина.
"Если человек прямо сегодня проконтактировал с больным на COVID-19 и тут же сдал ПЦР-тест, который покажет, что ничего нет. Но это не значит, что человек не заболел - он сдал тест рано", – сказал эксперт.
Ганиченко добавил, что с 17 сентября в Украине изменился подход к тестированию от Минздрава: рекомендуется сдавать тест на седьмой-восьмой день после контакта с заболевшим для предотвращения такой ситуации.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 7 тыс. 517 человек.
- За все время эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 330 тыс. 396 человек. Из них 137 тыс. 578 человек выздоровели, умерли 6 тыс. 164.
- Сейчас болеют 186 тыс. 654 человек.
- За минувшие сутки зафиксирован 121 летальный случай, выздоровели 2 тыс. 680 человек.