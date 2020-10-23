Как не пропустить COVID-19: эксперт сделал важное уточнение насчет теста

Эксперт рассказал, что важно знать о тесте на коронавирус / Reuters

Лица, являющиеся носителями коронавирусной инфекции, но с отрицательным тестом, не вносятся в статистику Минздрава, заявил руководитель ключевых проектов Киевской школы экономики (КШЭ, KSE) Юрий Ганиченко в ходе презентации модели распространения COVID-19 в Украине.

По его словам, тест на COVID-19 методом ПЦР следует сдавать на седьмой-восьмой день после контакта с больным во избежание ложноотрицательного результата, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если человек прямо сегодня проконтактировал с больным на COVID-19 и тут же сдал ПЦР-тест, который покажет, что ничего нет. Но это не значит, что человек не заболел - он сдал тест рано", – сказал эксперт.

Ганиченко добавил, что с 17 сентября в Украине изменился подход к тестированию от Минздрава: рекомендуется сдавать тест на седьмой-восьмой день после контакта с заболевшим для предотвращения такой ситуации.

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