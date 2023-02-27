Как проблемы врагов с авиацией влияют на интенсивность сражений: объяснение эксперта

Стране-агрессору, России, все труднее и труднее обслуживать свою боевую авиацию в условиях войны, говорит эксперт Олег Катков.

Военный эксперт Олег Катков объяснил проблемы русских с авиацией / фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Проблемы русских агрессоров с ремонтом своих боевых самолетов прямо влияют на интенсивность боев украино-российской войны. Об этом в комментарии "24 каналу" заявил известный военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков.

"Надо понимать, что самолет нуждается в обслуживании. Су-25 не сверхзвуковой самолет и у него нет больших перегрузок. И он не единственный, который использует Россия. Основной авиационный парк – это Су-30. У него ресурс 6 тысяч часов. У России есть проблемы, не все идеально", – рассказал он.

По словам Каткова, страна-агрессор гораздо быстрее теряет ресурсы во время боевого использования.

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"Да, в России ресурсы уменьшаются. Это, безусловно, будет влиять на интенсивность использования российской авиации. Это отрицательная перспектива для любой авиации, выполняющей боевые задания. Это касается и Воздушных сил Украины, эксплуатирующих самолеты старше 30 лет. Именно поэтому нам так нужна авиация, – сказал военный эксперт.

Катков отметил, что использование авиации упирается в большое количество авиаремонтных предприятий. По словам эксперта, их в России около 15, а если вспомнить все авиационные, то выйдем на примерно три десятка предприятий.

Кто такой Олег Катков Военный эксперт, главный редактор военного портала Defense Express.

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