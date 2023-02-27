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Как проблемы врагов с авиацией влияют на интенсивность сражений: объяснение эксперта

27 февраля 2023, 01:35
Стране-агрессору, России, все труднее и труднее обслуживать свою боевую авиацию в условиях войны, говорит эксперт Олег Катков.
Русские самолеты, Катков
Военный эксперт Олег Катков объяснил проблемы русских с авиацией / фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Проблемы русских агрессоров с ремонтом своих боевых самолетов прямо влияют на интенсивность боев украино-российской войны. Об этом в комментарии "24 каналу" заявил известный военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков.

"Надо понимать, что самолет нуждается в обслуживании. Су-25 не сверхзвуковой самолет и у него нет больших перегрузок. И он не единственный, который использует Россия. Основной авиационный парк – это Су-30. У него ресурс 6 тысяч часов. У России есть проблемы, не все идеально", – рассказал он.

По словам Каткова, страна-агрессор гораздо быстрее теряет ресурсы во время боевого использования.

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"Да, в России ресурсы уменьшаются. Это, безусловно, будет влиять на интенсивность использования российской авиации. Это отрицательная перспектива для любой авиации, выполняющей боевые задания. Это касается и Воздушных сил Украины, эксплуатирующих самолеты старше 30 лет. Именно поэтому нам так нужна авиация, – сказал военный эксперт.

Катков отметил, что использование авиации упирается в большое количество авиаремонтных предприятий. По словам эксперта, их в России около 15, а если вспомнить все авиационные, то выйдем на примерно три десятка предприятий.

Кто такой Олег Катков

Военный эксперт, главный редактор военного портала Defense Express.

Военная помощь Украине от Запада

Ранее сообщалось, что Украина будет готова наносить удары по российским оккупационным войскам в захваченном Крыму после получения дальнобойных ракет от Великобритании. Ситуация может привести к расширению участия западного мира в войне Москвы против Киева. Продолжаются дискуссии относительно того, включать ли в пакет помощи ракеты Harpoon или Storm Shadows.

В начале года Пакистан отправил в немецкий порт 10 тысяч реактивных снарядов для использования в многоствольных реактивных системах залпового огня Град. Кроме того, Исламабад намерен увеличить военную поддержку украинской армии.

Накануне девятой встречи коалиции союзников, которая состоится на авиабазе ВВС США в Рамштайне, министр обороны Алексей Резников очертил круг вопросов, которые необходимо решить для защиты Украины от агрессии РФ. Среди ключевых тем – снабжение западными союзниками боевых истребителей, а также увеличение поставок боеприпасов и формирование "танкового альянса".

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