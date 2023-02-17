Военный эксперт спрогнозировал, сколько нужно ракет, чтобы "выбить" русский флот из войны

ВСУ крайне необходимы дальнобойные ракеты от западных союзников для достижения целей по уничтожению врага. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор.
По его словам, вышеуказанную инициативу прекрасно поддерживает Великобритания, у которой есть свои счеты со страной-агрессором, Россией.
Свитан говорит, что первым вопрос о поставках Украине именно дальнобойных ракет непроста подняло именно руководство Великобритании, прекрасно понимая важность победы Украины в противостоянии с Россией.
"У них давний спор с Россией", – подчеркнул он.
По мнению Свитана, необходимые для уничтожения флота россиян ракеты есть именно у британской армии. В первую очередь, это модель Harpoon, которой сейчас активно пользуются ВСУ.
"Сейчас в нашем использовании ракеты с дальностью 150 километров, впрочем, есть модели, рассчитанные на цели с расстоянием 240 километров. Эти 240 километров как раз могут добраться до Черноморского флота В борьбе с Россией важен каждый километр", – подытожил военный эксперт.
Военная помощь Украине от Запада
Ранее сообщалось, что Украина будет готова наносить удары по российским оккупационным войскам в захваченном Крыму после получения дальнобойных ракет от Великобритании. Ситуация может привести к расширению участия западного мира в войне Москвы против Киева. Продолжаются дискуссии относительно того, включать ли в пакет помощи ракеты Harpoon или Storm Shadows.
в начале месяца Пакистан отправил в немецкий порт 10 тысяч реактивных снарядов для использования в многоствольных реактивных системах залпового огня Град. Кроме того, Исламабад намерен увеличить военную поддержку украинской армии.
Накануне девятой встречи коалиции союзников, которая состоится на авиабазе ВВС США в Рамштайне, министр обороны Алексей Резников очертил круг вопросов, которые необходимо решить для защиты Украины от агрессии РФ. Среди ключевых тем – снабжение западными союзниками боевых истребителей, а также увеличение поставок боеприпасов и формирование "танкового альянса".
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