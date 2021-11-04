"Как вам медучреждение?": олимпийская чемпионка напугала снимками спортивного диспансера

Харьковский областный врачебно-физкультурный диспансер обещали отремонтировать еще в прошлом году/ instagram.com/shynkarenko_alya

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алина Шинкаренко показала состояние спортивного диспансера, в котором участники сборной проходят медицинское обследование перед соревнованиями.

Алина Шинкаренко на своей странице в Instagram рассказала, что здание Харьковского областного врачебно-физкультурного диспансера обещали отремонтировать еще в прошлом году.

На опубликованных кадрах видно, что потолок в помещениях может обрушиться в любой момент, стены в жутком состоянии.

Харьковский областный врачебно-физкультурный диспансер / instagram.com/shynkarenko_alya

"Мы проходили здесь плановый осмотр в прошлом году. Нам говорили, что сделают ремонт и все будет хорошо. Но, как видите, спустя год там ничего не изменилось", - добавила Шинкаренко.

Единственное, что поменялось в здании – это появились пластиковые окна. Кроме того, в этом диспансере обследование проводят всем украинским спортсменам.

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"Это не студия для фотосессий. Это место, где сборная Украины проходит медицинское обследование", - подписала фотографии олимпийская чемпионка.

Ранее мы сообщали, что украинская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр в Атланте Екатерина Серебрянская потратила часть премии за победу на соревнованиях на спасение любимого из тюрьмы.

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