Молот попал в голову: известная спортсменка трагически погибла на тренировке

Алегна Осорио Маяри справа / МОК

Обладательница бронзовой медали летних юношеских Олимпийских играх 2018 года в соревнованиях по метанию молота Алегна Осорио Маяри умерла в результате несчастного случай на тренировке.

Как пишет The Sun, в апреле этого года в голову 19-летней кубинке попал легкоатлетический молот.

После инцидента олимпийская надежда кубинского спорта впала в кому. 29 июля Национальный институт спорта страны подтвердил, что спортсменка скончалась.

"Мы разделяем эту невыносимую боль с ее семьей", – сказал Освальдо Венто, президент национального спортивного института Кубы.

Метательница молота сборной США Гвен Берри также выразила соболезнования семье Маяри.

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"Это кошмар. Желаю ее семье пережить это тяжелое время. Это так грустно", – цитирует Берри The Sun.

А кубинский спортивный директор Рейнальдо Варона Мартинес добавил, что все спортсмены страны в трауре.

"От друзей и всех кубинских спортсменов мы выражаем самые искренние соболезнования. Покойся с миром", – заявил Мартинес.

Напомним, что 23 июля в столице Японии, Токио стартовали летние Олимпийские игры-2020. Олимпиада должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии была перенесена. В целях маркетинга 2020-й решили сохранить в названии.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин. Третья медаль на счету пары стрелков Омельчук-Костевич – тоже бронза.