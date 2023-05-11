Каких сотрудников нельзя забронировать от мобилизации: в Генштабе ВСУ назвали специальности

Предприятия критической инфраструктуры в Украине имеют право забронировать часть своих сотрудников, у которых нет дефицитных военных специальностей.

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Генштаб назвал ряд дефицитных для армии Украины военных специальностей, с которыми не бронируют / Генштаб ВСУ

Бронирование от мобилизации в Украине предусматривает право предприятиям критической инфраструктуры забронировать до 50% (возможно, и больше) сотрудников. Однако в ВСУ не разрешают бронировать работников, у которых есть нужная войскам военная специальность.

В частности, в письме Генерального штаба ВСУ от 20.04.2023 № 300/1/С/3886 приведен список дефицитных военно-учетных специальностей. Если у сотрудника есть такая специальность, он не подлежит бронированию, что предусмотрено полномочиями Генштаб, пунктом 7 Порядка №14.

Список дефицитных для армии Украины военно-учетных специальностей

Приказом №317 предусмотрено, что не подлежат бронированию на предприятиях военнообязанные и резервисты рядового, сержантского и старшинского состава со следующими специальностями:

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• 003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 "Специальности двигательных установок ракет на жидком топливе",

• 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 "Специальности стартового и подъемно-транспортного оборудования",

• 047, 048, 054, 055, 058 "Специальности приборов систем управления ракет, проверочно-пускового электрооборудования и силовых агрегатов ракетных комплексов",

• 065, 070, 071, 072 "Специальности радиотехнических средств управления ракетами",

• 106, 107, 108, 110 "Стрелецкие и разведывательные специальности",

• 113, 117, 118 "Танковые специальности",

• 121, 122, 123, 124, 125, 126 "Специальности боевых машин и бронетранспортеров",

• 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 "Специальности артиллерии",

• 178, 183, 184 "Инженерные специальности",

• 210, 216 "Специальности летных экипажей, внешних экипажей беспилотных авиационных комплексов, аэромобильной техники, аэромобильной и диспетчерской служб",

• 220, 221, 223, 225 "Специальности по эксплуатации и ремонту планера и двигательных установок летательных аппаратов",

• -233, 234 "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного вооружения",

• 245, 248, 250, 251 "Специальности по эксплуатации и ремонту радиотехнического, радиоэлектронного, радиосвязи и противолодочного поисково-прицельного оборудования летательных аппаратов",

• 260, 261, 262, 265, 267 "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного оборудования",

• 307 "Общекорабельные и штурманские специальности и специальности морской пехоты",

• 320, 323, 326 "Специальности минного, противолодочного и противоминного вооружения",

• 340 "Специальности гидроакустической техники",

• 379, 381, 382, 383 "Подводно-технические специальности",

• 403 "Специальности проводной связи",

• 420 "Специальности радио- и спутниковой связи",

• 460 "Специальности радиорелейной и тропосферной связи",

• 474 "Специальности защиты информации и кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах",

• 500, 501, 502, 503, 507 "Специальности радиолокационных станций (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания",

• 525, 527, 528, 530, 531 "Специальности радиотехнических систем и станций обеспечения навигации и посадки самолетов, навигации кораблей и подводных лодок",

• 538, 543, 544 "Специальности радиотехнических средств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими и технического контроля",

• 549, 550, 554 "Специальности радиосредств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими",

• 569 "Специальности радиотехнических средств особого назначения".

Среди офицеров не подлежат бронированию граждане с такими группами ВОС – 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 49, 50, 52 53, 54, 70, 90 (специальности определены Приказом № 412).

Однако существуют и исключения. В группе 06 Генеральный штаб считает дефицитными следующие военно-учетные специальности – 060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 061510.

В группе 46 дефицитными названы офицерские военно-учетные специальности: 460100, 461000, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202.

Бронирование от мобилизации в Украине

Кабинет министров Украины доработал процедуру бронирования военнообязанных на период мобилизации в военное время. Постановление правительства О внесении изменений в Порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения от 28 апреля 2023 года №400 вступило в силу 2 мая.

Власти определили сроки бронирования военнообязанных.

Вся процедура должна проходить в четыре этапа, каждый из которых не должен занимать более 5 рабочих дней.

Идет подача списков военнообязанных в Генштаб (СБУ, Службу внешней разведки), после чего согласование списков и подача Генштабом ВСУ (СБУ, СВР) в Минэкономики, далее принятие Министерством экономики решения о бронировании и зачисление военнообязанного на специальный военный учет в ТЦК. Каждый из этапов не должен занимать больше 5 рабочих дней.

Всего бронирование должно оформляться в срок до 25 рабочих дней.

Забронировать своих сотрудников могут органы государственного и местного самоуправления и предприятия критической инфраструктуры.

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