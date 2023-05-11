Каких сотрудников нельзя забронировать от мобилизации: в Генштабе ВСУ назвали специальности

Бронирование от мобилизации в Украине предусматривает право предприятиям критической инфраструктуры забронировать до 50% (возможно, и больше) сотрудников. Однако в ВСУ не разрешают бронировать работников, у которых есть нужная войскам военная специальность.
В частности, в письме Генерального штаба ВСУ от 20.04.2023 № 300/1/С/3886 приведен список дефицитных военно-учетных специальностей. Если у сотрудника есть такая специальность, он не подлежит бронированию, что предусмотрено полномочиями Генштаб, пунктом 7 Порядка №14.
Список дефицитных для армии Украины военно-учетных специальностей
Приказом №317 предусмотрено, что не подлежат бронированию на предприятиях военнообязанные и резервисты рядового, сержантского и старшинского состава со следующими специальностями:
• 003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 "Специальности двигательных установок ракет на жидком топливе",
• 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 "Специальности стартового и подъемно-транспортного оборудования",
• 047, 048, 054, 055, 058 "Специальности приборов систем управления ракет, проверочно-пускового электрооборудования и силовых агрегатов ракетных комплексов",
• 065, 070, 071, 072 "Специальности радиотехнических средств управления ракетами",
• 106, 107, 108, 110 "Стрелецкие и разведывательные специальности",
• 113, 117, 118 "Танковые специальности",
• 121, 122, 123, 124, 125, 126 "Специальности боевых машин и бронетранспортеров",
• 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 "Специальности артиллерии",
• 178, 183, 184 "Инженерные специальности",
• 210, 216 "Специальности летных экипажей, внешних экипажей беспилотных авиационных комплексов, аэромобильной техники, аэромобильной и диспетчерской служб",
• 220, 221, 223, 225 "Специальности по эксплуатации и ремонту планера и двигательных установок летательных аппаратов",
• -233, 234 "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного вооружения",
• 245, 248, 250, 251 "Специальности по эксплуатации и ремонту радиотехнического, радиоэлектронного, радиосвязи и противолодочного поисково-прицельного оборудования летательных аппаратов",
• 260, 261, 262, 265, 267 "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного оборудования",
• 307 "Общекорабельные и штурманские специальности и специальности морской пехоты",
• 320, 323, 326 "Специальности минного, противолодочного и противоминного вооружения",
• 340 "Специальности гидроакустической техники",
• 379, 381, 382, 383 "Подводно-технические специальности",
• 403 "Специальности проводной связи",
• 420 "Специальности радио- и спутниковой связи",
• 460 "Специальности радиорелейной и тропосферной связи",
• 474 "Специальности защиты информации и кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах",
• 500, 501, 502, 503, 507 "Специальности радиолокационных станций (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания",
• 525, 527, 528, 530, 531 "Специальности радиотехнических систем и станций обеспечения навигации и посадки самолетов, навигации кораблей и подводных лодок",
• 538, 543, 544 "Специальности радиотехнических средств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими и технического контроля",
• 549, 550, 554 "Специальности радиосредств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими",
• 569 "Специальности радиотехнических средств особого назначения".
Среди офицеров не подлежат бронированию граждане с такими группами ВОС – 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 49, 50, 52 53, 54, 70, 90 (специальности определены Приказом № 412).
Однако существуют и исключения. В группе 06 Генеральный штаб считает дефицитными следующие военно-учетные специальности – 060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 061510.
В группе 46 дефицитными названы офицерские военно-учетные специальности: 460100, 461000, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202.
Бронирование от мобилизации в Украине
Кабинет министров Украины доработал процедуру бронирования военнообязанных на период мобилизации в военное время. Постановление правительства О внесении изменений в Порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения от 28 апреля 2023 года №400 вступило в силу 2 мая.
Власти определили сроки бронирования военнообязанных.
Вся процедура должна проходить в четыре этапа, каждый из которых не должен занимать более 5 рабочих дней.
Идет подача списков военнообязанных в Генштаб (СБУ, Службу внешней разведки), после чего согласование списков и подача Генштабом ВСУ (СБУ, СВР) в Минэкономики, далее принятие Министерством экономики решения о бронировании и зачисление военнообязанного на специальный военный учет в ТЦК. Каждый из этапов не должен занимать больше 5 рабочих дней.
Всего бронирование должно оформляться в срок до 25 рабочих дней.
Забронировать своих сотрудников могут органы государственного и местного самоуправления и предприятия критической инфраструктуры.
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