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Кличко рассказал, что заработает в Киеве уже с 1 июня

25 мая 2020, 13:08

В Киеве откроют детские сады, тренажерные залы и пляжи.

Кличко
Кличко пообещал снятие ряда карантинных ограничений / УНИАН

Уже с 1 июня в Киеве запустят следующий этап ослабления противоэпидемических мероприятий. В городе планируют принять решение о возобновлении работы детских садов, фитнес-центров, спортивных школ, а также пляжей и зон отдыха. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве для абитуриентов также заработают профтехучилища и университеты.

"С 1 июня, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям города, мы планируем открыть детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха у водоемов. Также с 1 июня будут сняты ограничения на посещение городских кладбищ. Возобновят работу учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов", - рассказал киевский градоначальник в ходе своего брифинга.

Что заработает в Киеве с 1 июня

  • детские сады
  • спортивные комплексы
  • пляжи и зоны отдыха
  • городские кладбища
  • ПТУ и университеты для абитуриентов

Также мэр призвал киевлян тщательно соблюдать все меры безопасности, пользоваться дезинфицирующими средствами и не посещать публичные места без защитной маски.

Напомним, с понедельника, 25 мая, в Киеве заработало метро. Поезда в метрополитене курсируют согласно графику.

Тем временем в Киевской обладминистрации приняли решение о смягчении карантинных мер с 26 мая. В области заработают пассажирские перевозки, детские сады и спортивные секции.

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