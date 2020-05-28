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В Киеве готовы усилить карантин: Кличко назвал главные условия

28 мая 2020, 13:40

Столичные власти разработали алгоритм усиления карантина в случае новой вспышки COVID-19.

Кличко
Кличко рассказал, почему в Киеве могут усилить карантин / УНИАН

Киевская городская государственная администрация не исключает усиления карантина в Киеве в том случае, если будет зафиксирован всплеск новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказал киевский градоначальник Виталий Кличко.

По словам мэра, в то время как Кабмин установил показатели, согласно которым можно реализовывать послабления карантинных мер, в Киеве разработали обратный алгоритм, позволяющий усилить противоэпидемиологические мероприятия в случае обострения ситуации.

"Правительство определило показатели, по которым можно вводить послабления. Мы же - разработали алгоритм, по которому, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, город принимает меры. И может усиливать ограничения, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса", - сказал Кличко.

Условия усиления карантина в Киеве

  • Рост количества новых заражений COVID-19 за последнюю неделю более 24 человек на 100 тысяч населения
  • Загруженость коек, специально определенных для заразившихся коронавирусной инфекцией, более 75%

Напомним, 22 мая Минздрав огласил список областей, которые не готовы к переходу на второй этап смягчения карантина. Среди них оказались Киевская область и город Киев.

Позже Кабмин разрешил Киеву открыть метро, а в области с 26 мая запустили работу общественного транспорта.

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