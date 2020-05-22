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Когда заработают торговые центры: Кличко назвал дату

22 мая 2020, 16:25

Виталий Кличко в деталях рассказал, когда можно будет открыть для посетителей торгово-развлекательные центры.

Кличко
мэр Киева Виталий Кличко / УНИАН

Киевский градоначальник Виталий Кличко провел встречу с представителями Украинского совета торговых центров (УСТЦ). Она была посвящена предварительной дате открытия торговых центров столицы после ослабления коронавирусного карантина.

Соответствующее сообщение в пятницу, 22 мая 2020 года опубликовали представители пресс-службы УСТЦ. Согласно тексту, киевские торговые центры заработают, предватительно, на следующей неделе ‒ в среду, 27 мая.

"На встрече обсуждались вопросы эпидемиологической ситуации в Киеве, важности скорейшего открытия ТРЦ, зависимости работы ТРЦ от транспортной инфраструктуры столицы, меры безопасности. Киевский городской голова Виталий Кличко подчеркнул важность соблюдения всех санитарных рекомендаций и требований для работы ТРЦ и указал на необходимость тщательной подготовки ТЦ к открытию", ‒ говорится в тексте.

Читайте такжеНочной движ на фоне COVID-19: Кличко рассказал, как разберется с тусовками в КиевеКак утверждает руководитель УСТЦ Максима Гаврюшина, такие решение городских властей точно "важное" и "правильное".

"Мы благодарны Киевской городской госадминистрации за конструктивный диалог. Столичная власть "за" открытие ТРЦ уже в ближайшее время", ‒ заявил он.

По словам Гаврюшина, практически все торгово-развлекательные центры столицы оснащены автоматическими системами подсчета посетителей, которые и дадут возможность контроля количества людей, не превышающих санитарные нормы

Напомним, ранее мэр Виталий Кличко рассказал о том, что с 23 мая 2020 года в обычном режиме после карантина начнет функционировать наземный общественный транспорт, а с 25 мая – метро (с соблюдением всех необходимых медицинских норм и регламентов в Киеве

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