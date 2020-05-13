Быстрый бизнес: после ослабления карантина в Киеве таксисты задрали цены

После ослабления карантина в Киеве таксисты задрали цены / УНИАН

В столице Украины, где со вторника, 12 мая, местные власти ослабили карантин, внезапно и крайне резко увеличились цены на услуги такси. В отдельных случаях стоимость перевозок по Киеву увеличилась в полтора-три раза.

Такие сообщение начали массово оставлять пользователи социальных сетей. Киевляне жалуются на две вещи: во-первых, вызвать такси в условиях послабления карантина (и по-прежнему крайне ограниченного режима работы общественного транспорта) практически нереально. Во-вторых, если машина все-таки подыщется, то поездка обойдется в круглую сумму.

"В центр дороже чем обычно где-то на 150%. В окраины где-то на 30%", - пишет пользователь Facebook Алексей Павловский.

Попытка же использовать разные мобильные приложения для вызова такси через Сеть тоже сэкономить не помогает, поскольку цены и у тамошних перевозчиков сильно выросли.

Напомним, ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, по каким именно правилам после окончания противоэпидемиологических мероприятий будет работать столичный метрополитен.