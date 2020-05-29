В киевском метро рассказали, как и почему ограничат вход на станции/ УНИАН

С ближайшего понедельника, 1 июня 2020 года, в столичном метрополитене планируют ввести ограничения на вход ‒ в случае, если пассажиры не будут соблюдать социальную дистанцию (в условиях пандемии коронавируса).

Соответствующее заявление в пятницу, 29 мая, сделала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон. По ее словам, в столичной подземке ожидают серьезного увеличения количество пассажиров. В первый день возобновления работы метро (25 мая) пассажиропоток составил 310 тысяч, но уже через три дня он увеличился до 540.

Читайте такжеВ метро Киева объяснили, почему киевляне отказались от поездок в подземке"Людей в метро становится все больше. И мы готовимся к тому, что на выходных откроется пригород Киева (транспортное сообщение в области), и пассажиров будет еще больше. Соответственно, могут быть ограничения на вход в метро, чтобы растянуть пассажиропоток с возможностью соблюдения социальной дистанции", ‒ рассказала Макогон.

По ее словам, наблюдение за количеством пассажиров сотрудники метрополитена проводят в режиме реального времени.

"Ограничения вводятся, когда сильно увеличивается пассажиропоток, и наши сотрудники фиксируют, что соблюдать социальную дистанцию сложно. Имеется в виду, что станция может работать на одну или две входных двери вместо трех", ‒ подчеркнула она.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял о том, что в часы пик вход на некоторые станции метро будет ограничен ‒ поскольку именно в городском транспорте крайне велика вероятность заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.