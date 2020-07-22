Новый карантин в Украине с 1 августа: что изменится и какие ждут ограничения

Украинцев ждет ряд карантинных нововведений / УНИАН

В среду, 22 июля, правительство приняло решение о продлении противоэпидемиологических мер еще на месяц – до 31 августа. Согласно новому алгоритму, который будет применен с 1 августа, территория страны с позиции распространения COVID-19 делится на четыре зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую исходя из динамики заболеваемости коронавирусом.

Согласно заявлению главы Минздрава, правительство с 1 по 31 августа применит разработанное ведомством постановление, которое регламентирует реализацию соответствующего карантинного режима.

"В зависимости от эпидемической ситуации в регионе устанавливается зеленый, желтый, красный или оранжевый уровень эпидемической опасности", - объяснил Максим Степанов.

По словам чиновника, уровень опасности в областях будет определяться специализированным программным обеспечением.

Критерии для распределения регионов по уровню опасности

Загруженность больничных коек не более 50%

Проведение не менее 24 тестов на 100 тысяч населения

Коэффициент выявления случаев COVID-19 – не болем 11%

Рост динамики заболевания – не более 10%

Если эпидемиологическая ситуация в регионе соответствует критериям Минздрава, а показатели заболеваемости не превышены, регион со всеми районами будет находиться в зеленой зоне.

Карантинные ограничения "зеленой зоны"

В публичных местах можно находиться исключительно в защитной маске или респираторе

При проведении массовых мероприятий должна соблюдаться дистанция в 5 квадратных метров

Мероприятия в театрах и кинотеатрах проходят при условии заполненности только 50% мест

Перевозка пассажиров в транспорте допускается только в условиях сидячих мест

Напоследок Степанов подчеркнул, что центральные власти не будут проводить эпидемиологические мероприятия в отношении регионов, постоянно пребывающих в зеленой зоне. Если эпидемиологическая ситуация меняется в течение 5 дней подряд, то регион переходит на желтый, оранжевый или же красный уровни.Читайте такжеПродление карантина в Украине: Зеленский сделал заявление

Напомним, по состоянию на 22 июля в Украине установлено 60 995 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние 24 часа китайским вирусом заразились еще 829 украинцев.