Когда и как будет работать миграционная служба: названа дата и условия

Украинцы снова смогут пользоваться услугами ГМС / Фото dmsu.gov.ua

По решению Кабинета министров, Государственная миграционная служба ослабит противоэпидемические карантинные ограничения. В большинстве регионах, кроме Черновицкой, Ровенской, Закарпатской, Волынской областей, а также Киева и Киевской области, ГМС будет работать с меньшим количеством ограничений. Об этом заявили в пресс-службе ГМС.

Как будет работать ГМС с 25 мая

подразделения миграционной службы в регионах начнут работу по своему стандартному графику

граждане Украины и лица без гражданства смогут получить услуги вне рамок ранее принятых ограничений

Заработает сервис Электронная очередь

Условия работы ГМС на втором этапе ослабления противокоронавирусных мероприятий

Украинцы обязаны посещать сервисы миграционной службы в защитных масках, а также должны пользоваться средствами дезинфекции

Посетители должны придерживаться правил соблюдения дистанции и избегать контактов с теми, у кого есть признаки ОРВИ.

Напомним, с 22 мая в Украине стартовал второй этап ослабления карантина. Антикоронавирусные меры ослабят в областях, где зафиксирован оптимальный уровень заражения коронавирусной инфекции.

Также карантин продлен до 22 июня. В Минздраве акцентировали внимание на том, что до этой даты будут введены 5 этапов постепенной отмены карантинных ограничений.