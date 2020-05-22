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Когда и как будет работать миграционная служба: названа дата и условия

22 мая 2020, 20:26

Сервисы Миграционной службы ослабят ограничения в работе с 25 мая, однако это произойдет не во всех областях.

паспорт, миграционная служба
Украинцы снова смогут пользоваться услугами ГМС / Фото dmsu.gov.ua

По решению Кабинета министров, Государственная миграционная служба ослабит противоэпидемические карантинные ограничения. В большинстве регионах, кроме Черновицкой, Ровенской, Закарпатской, Волынской областей, а также Киева и Киевской области, ГМС будет работать с меньшим количеством ограничений. Об этом заявили в пресс-службе ГМС.

Как будет работать ГМС с 25 мая

  • подразделения миграционной службы в регионах начнут работу по своему стандартному графику
  • граждане Украины и лица без гражданства смогут получить услуги вне рамок ранее принятых ограничений
  • Заработает сервис Электронная очередь

Условия работы ГМС на втором этапе ослабления противокоронавирусных мероприятий

  • Украинцы обязаны посещать сервисы миграционной службы в защитных масках, а также должны пользоваться средствами дезинфекции
  • Посетители должны придерживаться правил соблюдения дистанции и избегать контактов с теми, у кого есть признаки ОРВИ.

Напомним, с 22 мая в Украине стартовал второй этап ослабления карантина. Антикоронавирусные меры ослабят в областях, где зафиксирован оптимальный уровень заражения коронавирусной инфекции.

Также карантин продлен до 22 июня. В Минздраве акцентировали внимание на том, что до этой даты будут введены 5 этапов постепенной отмены карантинных ограничений.

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