УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Жесткие ограничения из-за COVID-19: стало известно, кто из украинцев сможет попасть в США

Украинцы не смогут попасть в США транзитом через страны Европейского Союза.

19 июня 2020, 18:16
Украина, США
Украинцы смогут отправиться в США во время карантина / УНИАН

Гражданам Украины с американской визой на руках, которые находятся в течение двух недель на Родине или на территории стран зеленой зоны, удастся попасть на территорию США. Посетившим европейские страны украинцам въезд будет закрыт.

Об этом заявили в американском посольстве.

В дипломатическом ведомстве утверждают, что украинские граждане, которые намерены отправиться в Штаты транзитом через государства Шенгенской зоны, а также Бразилии, Китая, Ирана, Ирландии, Великобритании и ряда других стран, на территорию США допущены не будут. Ограничения связаны с американскими противокоронавирусными мероприятиями.

Кто из украинцев сможет попасть в США

  • Граждане Украины, которые не были в странах красной зоны в последние 14 дней
  • Украинцы, у которых есть законные основания на пребывание в США
  • Украинские граждане, которые были на территории Украины последние 2 недели

Однако данные правила не касаются украинцев, у которых есть легальные основания на постоянное пребывание на территории США. Также подобных ограничений нет для граждан Соединенных Штатов Америки, отправляющихся из Украины домой.

Отметим, по причине эпидемии COVID-19 американцы ограничили въезд иностранных граждан, которые последние 14 дней находились в странах с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией. К таким странам относятся и государства, входящие в Евросоюз.

Напомним, Украина разрешила въезд гражданам США без ограничений на границе и прохождения тестирования на коронавирус.

новости Украины новости США карантин в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Жесткие ограничения из-за COVID-19: стало известно, кто из украинцев сможет попасть в США». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:34
Карантин из-за коронавируса: Украина закручивает гайки с понедельника
18:16
Жесткие ограничения из-за COVID-19: стало известно, кто из украинцев сможет попасть в США
18:15
Виновата Европа: Китай расшифровал геном пекинского Covid-19
17:44
В Украине стартовала вторая волна COVID-19: Шмыгаль сделал заявление
17:31
Украина полностью открыла наземные границы: какие пункты пропуска работают Видео
17:05
Быстрые и хрустящие малосольные огурцы, самые простые рецепты Видео
16:47
Аутогенная тренировка: преимущества и способы выполнения
16:45
Сокращенный рабочий день и новый отпуск: что меняется в правах отца в Украине
16:12
По Ужгороду разгуливал голый мужчина, опубликовано видео Видео
15:46
Будет ли в Украине жесткий карантин: Зеленский рассказал о новом плане из-за вспышки COVID-19
15:34
Умер знаменитый хоббит из Властелина колец Видео
15:31
Почему нельзя убивать пауков: приметы и толкование
14:46
Погода в Украине спровоцировала нашествие кровопийц: когда закончится жара Видео
14:44
Вакарчук решил выйти из фракции Голос и сделал заявление
14:42
Гороскоп всех знаков Зодиака на 20 июня: день любви и пополнение бюджета Видео
14:25
Статья Путина о войне - скулеж проигравшего мнение
14:20
Ожидание vs реальность: папарацци подловили располневшую Бритни Спирз - фото
14:01
В McDonald's назвали главное условие, при котором в ресторанах перейдут на русский язык
13:11
В Беларуси чуть не состоялся Майдан: Лукашенко пообещал расправиться с "кукловодами"
13:08
Красивое тело за 15 минут в день: Каменских поделилась лайфхаками
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять