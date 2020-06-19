Жесткие ограничения из-за COVID-19: стало известно, кто из украинцев сможет попасть в США

Украинцы смогут отправиться в США во время карантина / УНИАН

Гражданам Украины с американской визой на руках, которые находятся в течение двух недель на Родине или на территории стран зеленой зоны, удастся попасть на территорию США. Посетившим европейские страны украинцам въезд будет закрыт.

Об этом заявили в американском посольстве.

В дипломатическом ведомстве утверждают, что украинские граждане, которые намерены отправиться в Штаты транзитом через государства Шенгенской зоны, а также Бразилии, Китая, Ирана, Ирландии, Великобритании и ряда других стран, на территорию США допущены не будут. Ограничения связаны с американскими противокоронавирусными мероприятиями.

Кто из украинцев сможет попасть в США

Граждане Украины, которые не были в странах красной зоны в последние 14 дней

Украинцы, у которых есть законные основания на пребывание в США

Украинские граждане, которые были на территории Украины последние 2 недели

Однако данные правила не касаются украинцев, у которых есть легальные основания на постоянное пребывание на территории США. Также подобных ограничений нет для граждан Соединенных Штатов Америки, отправляющихся из Украины домой.

Отметим, по причине эпидемии COVID-19 американцы ограничили въезд иностранных граждан, которые последние 14 дней находились в странах с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией. К таким странам относятся и государства, входящие в Евросоюз.

Напомним, Украина разрешила въезд гражданам США без ограничений на границе и прохождения тестирования на коронавирус.