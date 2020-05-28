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Где и когда будут ходить электрички: в Укрзализныце назвали области и дату

28 мая 2020, 18:55

Электрички начнут курсировать с 1 июня в 10 украинских регионах.

электричка
Электрички будут ходить не во всех областях / УНИАН

Уже в понедельник, 1 июня, в Украине стартует третий этап смягчения антикоронавирусных ограничений, в рамках которого будет восстановлена работа пригородного железнодорожного транспорта. Укрзализныця уже получила разрешение на запуск электричек, утверждает исполняющий обязанности главы компании Иван Юрик.Читайте такжеВ Украине будут проблемы с электричками: Укрзализныця бьет тревогу из-за многомиллионных долгов

"На сегодня УЗ получила разрешение на запуск в 10 областях. Со следующей недели восстановят свои маршруты 214 электричек", - говорится в заявлении чиновника.

Список областей, где с 1 июня начнут ходить электрички

  • Одесская
  • Донецкая
  • Тернопольская
  • Харьковская
  • Ивано-Франковская
  • Житомирская
  • Донецкая
  • Луганская
  • Черкасская
  • Хмельницкая

Что касается работы пригородных поездов, Юрик подчеркнул, что информация об их курсировании уже в скором времени появится на региональных сайтах Укрзализныци.

Ранее Юрик рассказал об изменениях в правилах железнодорожных пассажирских перевозок. В частности, украинцы не смогут попасть в поезда без предварительного температурного скрининга и защитных масок.

Напомним, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий допустил возможность возобновления железнодорожного сообщения уже на этой неделе.

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