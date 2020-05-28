Минздрав перечислил важные правила работы бассейнов

В МОЗ назвали условия для работы бассейнов

Ослабление карантина в Украине - Минздрав предоставил важные рекомендации по работе бассейнов.

Как пишет пресс-служба ведомства 28 мая, работу бассейнов разрешили, что при соблюдении нескольких условий.

Работа бассейнов разрешается:

для индивидуального посещения;

для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;

в 50-метровых бассейнах - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп;

в 25-метровых бассейнах - при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп.

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Также Минздрав рекомендует наполовину ограничить использование раздевалок, душевых кабин и шкафчиков и нанести соответствующие отметки (кроме отдельно оборудованных душевых кабин).

В то же время еще запрещается:

функционирование спа-зон и услуги массажа, фитнес-баров, и кулеров с водой, детских комнат;

одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;

проведение групповых занятий для более 10 лиц и других групповых занятий, которые предполагают непосредственный физический контакт;

проведение групповых занятий для детей в возрасте до 12 лет

Напомним, согласно данным одного из опросов, украинцы рассказали, что во время карантина их зарплаты снизились в среднем на 20-30%. По мнению специалистов, в дальнейшем ситуация может ухудшиться.

Тем временем министр юстиции Денис Малюська рассказал о том, что его зарплата выросла в 3,5 раза. Правда, в связи с изменениями в законодательстве во период карантинных мероприятий он получает 37 тысяч гривен.