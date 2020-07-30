Киев и половина областей Украины не готовы к ослаблению карантина

Возросло число регионов, не соответствующих требованиям для ослабления карантина.
Киев и еще 12 областей Украины не соответствуют требованиям ослабления карантинных ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Об этом говорится в обнародованных показателях Министерства здравоохранения для ослабления противоэпидемических мер по состоянию на 30 июля.
Как известно, Минздрав, при составлении показателей, ориентируется на следующие требования: критерий заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией; показатель доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции, критерий динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей, а также показатель охвата тестированием регионов Украины.
Какие регионы не готовы к ослаблению карантина:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская облсть;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область;
- город Киев.
Напомним, в Украине по состоянию на 30 июля выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса - за сутки заразились 1197 человек.
Всего в Украине зафиксировано 68 тыс. 794 случая инфицирования коронавирусом, 37 тыс. 394 человека выздоровели и 1 тыс. 673 умерли.