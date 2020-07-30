Киев и половина областей Украины не готовы к ослаблению карантина

Во многих регионах Украины карантин не ослабят / УНИАН

Киев и еще 12 областей Украины не соответствуют требованиям ослабления карантинных ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в обнародованных показателях Министерства здравоохранения для ослабления противоэпидемических мер по состоянию на 30 июля.

Как известно, Минздрав, при составлении показателей, ориентируется на следующие требования: критерий заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией; показатель доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции, критерий динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей, а также показатель охвата тестированием регионов Украины.

Какие регионы не готовы к ослаблению карантина:

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская облсть;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область;

город Киев.

/ moz.gov.ua

Напомним, в Украине по состоянию на 30 июля выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса - за сутки заразились 1197 человек.

Всего в Украине зафиксировано 68 тыс. 794 случая инфицирования коронавирусом, 37 тыс. 394 человека выздоровели и 1 тыс. 673 умерли.