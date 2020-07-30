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Киев и половина областей Украины не готовы к ослаблению карантина

30 июля 2020, 15:27

Возросло число регионов, не соответствующих требованиям для ослабления карантина.

коронавирус в Украине
Во многих регионах Украины карантин не ослабят / УНИАН

Киев и еще 12 областей Украины не соответствуют требованиям ослабления карантинных ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в обнародованных показателях Министерства здравоохранения для ослабления противоэпидемических мер по состоянию на 30 июля.

Как известно, Минздрав, при составлении показателей, ориентируется на следующие требования: критерий заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией; показатель доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции, критерий динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей, а также показатель охвата тестированием регионов Украины.

Какие регионы не готовы к ослаблению карантина:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Житомирская облсть;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Львовская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область;
  • город Киев.
/ moz.gov.ua

Напомним, в Украине по состоянию на 30 июля выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса - за сутки заразились 1197 человек.

Всего в Украине зафиксировано 68 тыс. 794 случая инфицирования коронавирусом, 37 тыс. 394 человека выздоровели и 1 тыс. 673 умерли.

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