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Укрзализныця обновила правила поездок: как путешествовать с семьей

2 июня 2020, 22:26

Укрзализныця обнародовала новые правила поездок в связи с продлением карантинных ограничений до 22 июня.

Укрзализныця
Укрзализныця обнародовала новые правила проезда в поездах / cfts.org.ua

Коронавирус в Украине - из-за карантина Укрзализныця в очередной раз изменила правила поездок в поездах.

Как пишет пресс-служба компании, украинцам открыли продажу билетов в плацкартные вагоны. В то же время, пассажирам поставили важное условие - в 54-местном вагоне должно быть не более 27 пассажиров.

Таким образом будет открыта продажа билетов на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место в этом же "отсеке".

На данный момент открыта продажа билетов в 20 плацкартных вагонах в составе поездов:

  • № 98/97 в сообщении Киев - Ковель (10 вагонов); № 125/126 Киев - Константиновка (три вагона),
  • № 10/9 Киев - Мариуполь (один вагон),
  • № 102/101 Киев - Херсон (шесть вагонов).

Кроме того, те, кто путешествует семьей, могут разместиться в одном купе. Для этого необходимо обратиться к проводнику.

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Отметим, ранее в Укрзализныце заявляли, что в связи с карантинными ограничениями будут продавать билеты только в Интерсити, СВ и купе. Также добавим, что в Мининфраструктуры украинцам обещали, что цены на железнодорожные билеты после карантина повышаться не будут. Движение дальних и пригородных поездов возобновилось в Украине с 1 июня.

Укрзализныця коронавирус путешествие
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