Укрзализныця обновила правила поездок: как путешествовать с семьей

Укрзализныця обнародовала новые правила поездок в связи с продлением карантинных ограничений до 22 июня.
Коронавирус в Украине - из-за карантина Укрзализныця в очередной раз изменила правила поездок в поездах.
Как пишет пресс-служба компании, украинцам открыли продажу билетов в плацкартные вагоны. В то же время, пассажирам поставили важное условие - в 54-местном вагоне должно быть не более 27 пассажиров.
Таким образом будет открыта продажа билетов на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место в этом же "отсеке".
На данный момент открыта продажа билетов в 20 плацкартных вагонах в составе поездов:
- № 98/97 в сообщении Киев - Ковель (10 вагонов); № 125/126 Киев - Константиновка (три вагона),
- № 10/9 Киев - Мариуполь (один вагон),
- № 102/101 Киев - Херсон (шесть вагонов).
Кроме того, те, кто путешествует семьей, могут разместиться в одном купе. Для этого необходимо обратиться к проводнику.
Читайте такжеЭлектричка сгорела дотла: Укрзализныця угодила в новый скандал
Отметим, ранее в Укрзализныце заявляли, что в связи с карантинными ограничениями будут продавать билеты только в Интерсити, СВ и купе. Также добавим, что в Мининфраструктуры украинцам обещали, что цены на железнодорожные билеты после карантина повышаться не будут. Движение дальних и пригородных поездов возобновилось в Украине с 1 июня.