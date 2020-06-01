В аэропорту Киев рассказали, когда возобновят авиарейсы в ЕС: названа дата

В аэропорту Киев заявили о готовности к международным авиаперелетам / Фото facebook.com/airportkiev

Международный аэропорт Киев имени И.И. Сикорского готов возобновить международное авиасообщение со странами Евросоюза с 16 июня. Авиакомпании WizzAir, LOT и Belavia к этой дате будут готовы к обслуживанию пассажиров.

Об этом сообщается на странице аэропорта в социальной сети Facebook.

В аэропорту Киев утверждают, что авиасообщение будет возобновлено по следующим направлениям.

Belavia - Минск, LOT - Варшава, WizzAir - Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданьск (Польша).

Несмотря на заявление аэропорта, на данный момент нет информации, согласно которой авиалинии подтверждают вышеуказанные сведения и готовы к восстановлению авиаперелетов.

Кроме того, эпидемиологическая ситуация в столице пока не отвечает критериям Минздрава. Следовательно, возобновление международных авиаперелетов может быть под вопросом.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина возобновляет международное авиасообщение с 15 июня. Также он озвучил ряд стран, куда смогут полететь украинцы.