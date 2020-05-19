Когда и где в Украине откроют детские сады: названа дата и условие

Уже 25 мая детские сады откроют в регионах, где зафиксирован низкий уровень заболеваемости коронавирусом.
В тех регионах Украины, где не введен адаптивный карантин, нет новых вспышек коронавирусной инфекции и проводится регулярное тестирование, детские сады будут открыты через 3 дня после старта второго этапа смягчения противокоронавирусных мер. Об этом рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.
"Если в области смягчение, нет роста заболеваемости, не наполняются койки больными коронавирусной болезнью, и проводится надлежащее тестирование, то будут позволять открывать общественный транспорт, открывать сады, и садики будут попадать во второй этап", - заявил он в ходе своего брифинга.
По словам санврача, в Минздраве сделали специальную привязку начала работы детских садов к запуску общественного транспорта, чтобы родители смогли спокойно отправиться на работу, зная, что их дети находятся под присмотром.
"Поэтому с 25 мая в областях, в которых будут достигнуты эти критерии, будут открывать сады. Но сады также будут открывать при определенных условиях", - подчеркнул Ляшко.
Напоследок он призвал органы местного самоуправления обеспечить безопасность и соблюдение всех профилактических мер во время возобновления работы детских учреждений.
Ранее в Минздраве назвали условия работы детских садов в рамках второго этапа ослабления противокоронавирусных мероприятий.