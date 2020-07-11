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Тотальное тестирование: в украинских аэропортах готовят "сюрприз" из-за COVID-19

Прибывающие пассажиры смогут сделать ПЦР-тесты на коронавирус.

11 июля 2020, 17:26
аэропорт Борисполь
В аэропортах будут функционировать лаборатории для тестирования / УНИАН

В аэропортах Киева и Львова будут функционировать лаборатории для тестирования на коронавирус.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий на традиционном совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, Криклий сообщил, что занимается ускорением процесса установки лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывающие пассажиры могли сделать там ПЦР-тесты на коронавирус, и в случае отрицательного результата не проходили самоизоляции.

"Во избежание скоплений людей у лабораторий чиновник провел переговоры с Министерством цифровой трансформации о рассмотрении возможности привязать выдачу результатов в приложении "Дій вдома". Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Украине за минувшие сутки заболевание коронавирусной болезнью COVID-19 подтвердили у 800 человек.

Всего в стране зарегистрировано 52 тысячи 843 больных COVID-19, из которых 1372 человека умерли и 25 тысяч 661 - выздоровел.

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