Карантин выходного дня и штрафы за игнор маски: украинцам грозят новые наказания

В Украине действует карантин выходного дня / УНИАН

В Украине вторые выходные действует карантин выходного дня. Ограничения в субботу и воскресенье не касаются лишь работы продуктовых магазинов, аптек, общественного транспорта и АЗС.

В соответствии с решением Кабинета министров, установлены ограничения в выходные дни.

Что запрещено во время карантина выходного дня:

работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов;

работа театров и проведение массовых мероприятий;

принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Что разрешено во время карантина выходного дня:

работа аптек, ветеринарных аптек, продуктовых магазинов, АЗС и СТО;

продолжит курсировать общественный транспорт.

будут работать учреждения, которые предоставляют финансовые услуги;

продолжит работу сфера инкассации и перевозок валютных ценностей, операторы почтовой связи, а также медицинской и ветеринарной практики.

Кроме того, в Украине с 21 ноября начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.

В соответствии с новым законом, штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

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Карантин выходного дня в Украине: