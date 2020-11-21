Карантин выходного дня и штрафы за игнор маски: украинцам грозят новые наказания

С 21 ноября начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.
В Украине вторые выходные действует карантин выходного дня. Ограничения в субботу и воскресенье не касаются лишь работы продуктовых магазинов, аптек, общественного транспорта и АЗС.
В соответствии с решением Кабинета министров, установлены ограничения в выходные дни.
Что запрещено во время карантина выходного дня:
- работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов;
- работа театров и проведение массовых мероприятий;
- принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.
Что разрешено во время карантина выходного дня:
- работа аптек, ветеринарных аптек, продуктовых магазинов, АЗС и СТО;
- продолжит курсировать общественный транспорт.
- будут работать учреждения, которые предоставляют финансовые услуги;
- продолжит работу сфера инкассации и перевозок валютных ценностей, операторы почтовой связи, а также медицинской и ветеринарной практики.
Кроме того, в Украине с 21 ноября начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.
В соответствии с новым законом, штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.
Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).
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Карантин выходного дня в Украине:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.