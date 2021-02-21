Катастрофа самолета МАУ: в МИД Украины возмущены действиями Ирана

Евгений Енин пожаловался на действия Ирана / РБК-Украина

Представители Ирана специально долго отвечают на запросы Украины в рамках расследования крушения самолета МАУ возле Тегерана и в целом отказываются сотрудничать по некоторым моментам дела.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала Украина 24 отметил, что Иран также часто отвечает на запросы Украины бессодержательно. Также иранцы не называют подозреваемых, которые уже под стражей в рамках расследования.

"Ответы на эти запросы или приходят со значительными задержками, либо не содержат фактической информации, которая крайне необходима для продвижения украинского расследования. Мы настаивали, чтобы Иран приоткрыл завесу над теми событиями по крайней мере для узкого круга специалистов. Мы предложили и создание совместной следственной группы. Мы говорили о проведении совместных следственных действий. Но до сих пор иранская сторона не ответила нам положительно на эти предложения", - сказал Енин.

Катастрофа самолета МАУ под Тегераном