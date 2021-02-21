УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Катастрофа самолета МАУ: в МИД Украины возмущены действиями Ирана

21 февраля 2021, 22:50
Прослушать новость
Остановить

Иран часто отвечает на запросы Украины бессодержательно. Также иранцы не называют подозреваемых, которые уже под стражей в рамках расследования.

Евгений Енин
Евгений Енин пожаловался на действия Ирана / РБК-Украина

Представители Ирана специально долго отвечают на запросы Украины в рамках расследования крушения самолета МАУ возле Тегерана и в целом отказываются сотрудничать по некоторым моментам дела.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала Украина 24 отметил, что Иран также часто отвечает на запросы Украины бессодержательно. Также иранцы не называют подозреваемых, которые уже под стражей в рамках расследования.

"Ответы на эти запросы или приходят со значительными задержками, либо не содержат фактической информации, которая крайне необходима для продвижения украинского расследования. Мы настаивали, чтобы Иран приоткрыл завесу над теми событиями по крайней мере для узкого круга специалистов. Мы предложили и создание совместной следственной группы. Мы говорили о проведении совместных следственных действий. Но до сих пор иранская сторона не ответила нам положительно на эти предложения", - сказал Енин.

Катастрофа самолета МАУ под Тегераном

  • Крушение самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины произошла 8 января 2020 года под Тегераном. Рейс вылетал из иранской столицы в Киев, но спустя 3 минуты после взлета был сбит двумя ракетами, выпущенными с базы иранских военных. Трагедия привела к гибели 176 человек. На борту были 11 украинцев, 9 из них члены экипажа.
  • Через три дня после катастрофы президент Ирана Хасан Рухани признал, что самолет МАУ сбили иранские военные в результате "непреднамеренной человеческой ошибки". Он пообещал привлечь к ответственности виновников трагедии.
  • Иран согласился выполнить свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации.
  • 22 декабря Иран опубликовал отчет о причинах крушения самолета МАУ под Тегераном. Копию отчета передали государствам, граждане которых погибли во время катастрофы.
  • 30 декабря иранские СМИ заявили, что Иран готов выплатить родственникам погибших по 150 тысяч евро компенсации.
  • 10 февраля СМИ сообщили о том, что разведка Канады получила в свое распоряжение аудиозапись, на которой человек с голосом похожим на главу МИД Ирана Джавада Зарифа раскрывает возможные причины крушения самолета МАУ. Согласно сообщению, министр допустил, что самолет мог быть сбит преднамеренно.
  • В МИД Ирана заявили, что обнародованная канадскими журналистами информация об аудиозаписи с голосом человека, похожего на голос Джавада Зарифа, не соответствует действительности.

МИД Украины МАУ катастрофа Боинга Евгений Енин новости Украины новости Ирана
Сейчас вы просматриваете новость «Катастрофа самолета МАУ: в МИД Украины возмущены действиями Ирана». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык Кравчук резко отреагировал на санкции СНБОКравчук резко отреагировал на санкции СНБО Кравчук раскрыл план "Б" по ДонбассуКравчук раскрыл план "Б" по Донбассу Матерный "наезд" на украинский язык в TikTok: имена родителей "звезды" и бурная реакция НицойМатерный "наезд" на украинский язык в TikTok: имена родителей "звезды" и бурная реакция Ницой Эксперты назвали следующую "жертву" санкционного удара СНБОЭксперты назвали следующую "жертву" санкционного удара СНБО
Следующий материал

Последние новости

23:26
Эпидемиолог США рассказал, когда люди откажутся от ношения масок
23:00
В моду вернулось соблазнительное нижнее белье в стиле прованс Фото
22:50
Катастрофа самолета МАУ: в МИД Украины возмущены действиями Ирана Видео
22:12
На Европу надвигаются опасные "желтые облака" из Сахары Видео
22:05
Украинцев предупредили о возвращении суровой зимы с морозами до -21 градуса Видео
Реклама
21:37
Кива резко высказался о санкциях против Медведчука и Марченко Видео
21:15
Совместный проект создателей Dark Souls и Игры престолов может выйти уже совсем скоро Видео
21:06
Россия объявила о новых наступательных военных маневрах в Крыму Видео
21:02
В Киеве вспыхнул масштабный пожар в общежитии, людей эвакуировали
20:49
В ФРГ объявили "бойкот" вакцине AstraZeneca, которую везут в Украину Видео
20:21
Во Львове вор замуровался в снег, скрываясь от полиции после кражи Видео
20:13
Ученые поведали, почему очкарики реже заражаются коронавирусом
19:52
Попавший под санкции нефтепродуктопровод на Житомирщине продолжает работу — СМИ Видео
19:42
Резкое потепление и морозы: синоптики дали прогноз погоды на неделю Видео
19:29
У Байдена объявили планы о серьезном ударе по России Видео
19:25
На рынке краудфандинга новый игрок – Amazon
19:17
Известный режиссер обругал Петросяна за уровень юмора Видео
18:59
В учебнике по истории Украины нашли пропаганду "русского мира" Видео
18:51
В Слуге народа оценили санкции против кума Путина и не исключили "посадки" нардепов Видео
18:45
В России назвали условие, при котором Кремль заставят освободить Навального Видео
Реклама
18:37
Каспаров объяснил причины диктаторского поведения Путина Видео
18:30
Модный бренд Виктории Бекхэм понес колоссальные убытки
17:55
Blizzard приготовила приятный подарок для своих фанатов Видео
17:55
Украинцам пообещали вакцину от COVID-19 и рассказали, где ждать прививку
17:53
Дипломат объяснил разрешение Украины летать авиации НАТО над Крымом Видео
17:26
"Бес" рассказал о десятках убитых боевиков под Горловкой, в Сети назвали причину Видео
16:58
Подоляк жестко раскритиковал Марченко с Медведчуком и упрекнул Порошенко
16:44
Как установить Clubhouse на Android: пошаговая инструкция
16:37
Коронавирус-мутант ударил по Прикарпатью, дети оказались в зоне риска Видео
16:13
В Слуге народа рассказали о действиях Рады по делу Шария Видео
15:51
Галкин спел Rammstein и голый сплясал на подоконнике Видео
15:40
Тихановская подвергла критике ЕС из-за ситуации с режимом Лукашенко Видео
15:35
Королевская битва Fortnite продолжает пополняться знаменитыми героями Видео
15:12
Биолог предупредил украинцев о больших проблемах после изменения климата Видео
15:09
Зеленский ввел санкции против крымского вуза: в университете нагло ответили Видео
14:58
В ЕС раскрыли детали новых санкций против РФ из-за Навального Видео
14:53
Израиль тайно купит для Сирии вакцину Спутник V у России – The New York Times
14:27
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A02 приехал в Украину
14:26
В Киеве мужчине размололо ногу бетономешалкой Видео
14:14
Вакцина для бедных: что известно о прививке CoviShield от COVID-19 для Украины Видео
Реклама
14:03
Взлетели цены на проезд в маршрутках из пригорода в Киев Видео
14:00
Blizzard анонсировала и выпустила сборник своих первых хитов Видео
13:45
СБУ хотела снизить удар санкциями по Медведчуку - СМИ Видео
13:31
Blizzard показала новый трейлер Diablo IV и анонсировала новый класс Видео
13:30
Самые модные асимметричные стрижки 2021, которые молодят женщин: фото Фото Видео
13:21
Попавшая под санкции Зеленского сеть магазинов Спортмастер продолжает работу в Украине Видео
13:08
Аналитик объяснил причины колебания курса доллара к гривне Видео
12:55
Обнародован полный список компаний и физлиц, которые попали под новые санкции в Украине Видео
12:35
Зло выжило – анонсировано переиздание культовой ролевой игры Diablo II Видео
12:22
Опубликованы новые данные об эффективности вакцины Pfizer, которую ждет Украина Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять