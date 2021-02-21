Катастрофа самолета МАУ: в МИД Украины возмущены действиями Ирана

Иран часто отвечает на запросы Украины бессодержательно. Также иранцы не называют подозреваемых, которые уже под стражей в рамках расследования.
Представители Ирана специально долго отвечают на запросы Украины в рамках расследования крушения самолета МАУ возле Тегерана и в целом отказываются сотрудничать по некоторым моментам дела.
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала Украина 24 отметил, что Иран также часто отвечает на запросы Украины бессодержательно. Также иранцы не называют подозреваемых, которые уже под стражей в рамках расследования.
"Ответы на эти запросы или приходят со значительными задержками, либо не содержат фактической информации, которая крайне необходима для продвижения украинского расследования. Мы настаивали, чтобы Иран приоткрыл завесу над теми событиями по крайней мере для узкого круга специалистов. Мы предложили и создание совместной следственной группы. Мы говорили о проведении совместных следственных действий. Но до сих пор иранская сторона не ответила нам положительно на эти предложения", - сказал Енин.
Катастрофа самолета МАУ под Тегераном
- Крушение самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины произошла 8 января 2020 года под Тегераном. Рейс вылетал из иранской столицы в Киев, но спустя 3 минуты после взлета был сбит двумя ракетами, выпущенными с базы иранских военных. Трагедия привела к гибели 176 человек. На борту были 11 украинцев, 9 из них члены экипажа.
- Через три дня после катастрофы президент Ирана Хасан Рухани признал, что самолет МАУ сбили иранские военные в результате "непреднамеренной человеческой ошибки". Он пообещал привлечь к ответственности виновников трагедии.
- Иран согласился выполнить свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации.
- 22 декабря Иран опубликовал отчет о причинах крушения самолета МАУ под Тегераном. Копию отчета передали государствам, граждане которых погибли во время катастрофы.
- 30 декабря иранские СМИ заявили, что Иран готов выплатить родственникам погибших по 150 тысяч евро компенсации.
- 10 февраля СМИ сообщили о том, что разведка Канады получила в свое распоряжение аудиозапись, на которой человек с голосом похожим на главу МИД Ирана Джавада Зарифа раскрывает возможные причины крушения самолета МАУ. Согласно сообщению, министр допустил, что самолет мог быть сбит преднамеренно.
- В МИД Ирана заявили, что обнародованная канадскими журналистами информация об аудиозаписи с голосом человека, похожего на голос Джавада Зарифа, не соответствует действительности.