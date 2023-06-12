"Каждый танк - на вес золота": Украина просит у Германии больше Leopard 2

Бундесвер способен предоставить больше, чем 18 уже поставленных единиц. Нынешнее количество танков можно было бы утроить, считает Андрей Мельник.

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Андрей Мельник призвал передать ВСУ еще больше танков Leopard 2 / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Германии, посольство Украины

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник просит Германию предоставить Украине больше танков немецкого производства. Призывы звучат на фоне первых потерь ВСУ в ходе контрнаступления.

"Украинской армии крайне необходимо гораздо больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники", – цитирует Мельника ntv..

"Каждый Leopard 2 буквально на вес золота для решающего наступления", – добавил бывший посол Украины в Берлине.

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По его мнению, Бундесвер способен предоставить больше, чем 18 уже поставленных единиц из своих запасов. Нынешнее количество танков можно было бы "утроить, не ставя под угрозу способность Германии к самообороне".

Мельник также попросил передать украинской армии "еще 60 боевых машин пехоты Marder".

Мельник также повторил требование к Германии предоставить крылатые ракеты Taurus и помочь построить мощные украинские военно-воздушные силы.

Украина ждет "стратегического решения Германии относительно активного участия в коалиции истребителей, чтобы дать возможность украинским пилотам тренироваться на истребителях Eurofighter и предоставить часть из более чем 130 самолетов".

Политик по вопросам безопасности ХДС Родерих Кизеветтер поддержал требование Мельника.

"Союзники должны были бы немедленно заменить всю уничтоженную технику – в том числе боевые танки Leopard и бронетранспортеры – и доставить дополнительную технику", – считает он.

ВСУ потеряли несколько единиц техники во время атаки

OSINT-аналитики Telegram-канала DeepState провели "разбор" танковой атаки ВСУ, которую назвали "неудавшейся".

События разворачивались 7 июня во второй половине дня в районе Малой Токмачке (Пологовский район Запорожской области) недалеко от железной дороги. Эпизодов было два. В общей сложности пострадало от 20 (11+9) единиц техники, которые, судя по опубликованным видео, были поражены артиллерией.

"По точкам поражения – почти все в серой зоне", — говорится в публикации.

Колонну обстреляли из-за раннего обнаружения средствами аэроразведки противника, поскольку враг готовился и ждал удара, считают авторы публикации.

Из безвозвратных потерь: Украина потеряла не менее четырех БТР и как минимум один Leopard 2A4.

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