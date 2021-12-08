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Каждый второй – привит от COVID-19 хотя бы одной дозой: Минздрав назвал регионы-лидеры по вакцинации

8 декабря 2021, 17:32

Полностью вакцинировать от коронавируса более 50% взрослого населения удалось только в Киеве.

вакцинация
Три региона Украины вакцинировали более половины взрослого населения одной прививкой - Лящко / УНИАН

В Киеве две прививки против COVID-19 сделали более 65% местных жителей. Причем только столице удалось полностью вакцинировать больше половины взрослых жителей. В Киевской области привились около 49% горожан. По показателям вакцинации от коронавируса первой дозой лидируют Киев, Киевская и Полтавская области. К ним уже приближаются Днепропетровская и Черкасская области. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В ходе своего брифинга в среду, 8 декабря, он рассказал о том, что Киев лидирует по показателям вакцинации взрослого населения от коронавируса. Догоняет столицу Киевская область.

Читайте такжеВ Украине будет расширен перечень профессий с обязательной вакцинацией от COVID-19"50% отметку с полным курсом вакцинации сегодня преодолено только в городе Киеве, где уже сделали две прививки более 65% горожан. К этому показателю приближается Киевская область почти 49%", - отметил Ляшко.

Кроме того, по словам министра, три области Украины вакцинировали более 50% украинцев хотя бы одной дозой. Среди них Киев, Киевская область и Полтавская область. Днепропетровская и Черкасская области уже приближаются к такому показателю.

"Это город Киев, где первой дозой вакцинировано более 67%, Киевская область - более 55% и Полтавская область - почти 52%. Уже приблизились к этому показателю Днепропетровская область 49% и Черкасская область - 47%", - подчеркнул Виктор Ляшко.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

В Министерстве здравоохранения в ноябре заявляли, что каждый третий житель Украины сделал прививку от коронавируса. Ведомство установило повышенный спрос на вакцинацию и ожидало, что люди продолжат вакцинироваться ускоренными темпами.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что в ноябре показатели по вакцинации против COVID-19 существенно выросли. Всего за прошлый месяц было сделано 7,1 млн прививок.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий говорил, что в Украине не будет массовой обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции.

Минздрав расширил список профессий, работникам которых предстоит сделать прививку от коронавируса в обязательном порядке. Речь идет о сотрудниках учреждений сферы управления центральных органов исполнительной власти, центров социальных услуг и работниках предприятия критической инфраструктуры. Решение должно вступить в силу 9 декабря.

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новости Киева Минздрав новости Украины Виктор Ляшко вакцинация от коронавируса
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