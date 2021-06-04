Киев, Львов и далее: в каких городах Украины на выходных можно будет вакцинироваться

В каких городах Украины на выходных можно будет вакцинироваться / УНИАН

В ближайшие выходные (5-6 июня) в десяти украинских городах заработают Центры массовой вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Министерства здравоохранения.

Полностью список городов выглядит так:

1) Киев, на базе Международного выставочного центра;

2) Львов, на базе стадиона "Арена Львов";

3) Одесса, на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, ООШ "Крымская";

4) Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко;

5) Полтава, на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

6) Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант";

7) Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь";

8) Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета;

9) Горишни Плавни Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат";

10) Ровно на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука.

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Напомним, ранее сообщалось:

В киевском Центре массовой вакцинации от COVID-19 в первые дни работы желающих прививали препаратом CoronaVac, созданным китайской компанией Sinovac Biotech. В Украине есть еще несколько вакцин от коронавируса. Все препараты необходимо колото два раза.

В Украине вакцинация началась 24 февраля. В стране сначала начали прививать медработников, военных и пожилых людей. Позже очередь дошла до некоторых спортсменов и работников сферы образования.

По состоянию на 2 июня в Украине вакцинировали 1 076 793 человека, при этом две дозы получили 138 090 человек, поделились в Минздраве.