"Кинули и обманули": Путин назвал причину, почему опасается вступления Украины в НАТО

Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО создаст военные угрозы для аннексированного Крыма.

Во время общения с журналистами Путин отметил, что России обещали не продвигать НАТО на восток "ни на дюйм", но сделали иначе - "кинули и обманули".

"Мы зачем подписывали (с НАТО, - ред.) соответствующие договоры в Стамбуле и Астане? Где написано, что ни одна страна не может обеспечивать свою безопасность за счет других. Ну вот мы говорим, что принятие Украины в НАТО подрывает нашу безопасность и просим обратить внимание", - отметил Путин.

Российский президент также объяснил, почему Москва опасается вступления Украины в НАТО.

"Представьте, что напичканная оружием, она (Украина - ред.) начнет операцию в Крыму - нам что, воевать с блоком НАТО?", - заявил Путин.

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Президент РФ заявил, что хочет избежать негативного развития событий вокруг Украины, но пригрозил, что "создавая угрозы для России", Украина создает их и для себя.

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Ранее сообщалось, что Россия отводит часть своих войск от границы с Украиной. В пресс-службе Западного военного округа заявили, что плановая проверка боеготовности завершена. Войска и авиация возвращаются в места базирования.

28 января министр обороны Алексей Резников заявил, что разведка Украины не фиксирует каких-либо существенных отличий в ситуации с войсками РФ у границ от обстановки, которая наблюдалась весной прошлого года. Сейчас у украинских рубежей наблюдается около 130 тысяч войск вместе с военной техникой. Положение изменилось только в Беларуси, и Киев за этим внимательно следит.

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