"Китай станет миротворцем": Небоженко рассказал, кому выгодно завершение войны в Украине

Китай может стать посредником в мирных переговорах Украины и России / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Спешка Кремля в отношении псевдореферендумов на неподконтрольных территориях Украины может быть связана с обстановкой внутри окружения Путина. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Прежде всего, борьбой между "ястребами" и "голубями" - то есть теми, кто хочет мира и освобождения своей собственности в Европе, и теми, кто готов продолжать войну. Для "ястребов" это слишком неприятно, поскольку во главе РФ оказался человек, который в свои 70 лет очень сильно теряет здоровье. Для любого пенсионера это - нормально, если он при этом не является лидером ядерного государства", - отметил Небоженко.

В то же время эксперт не связывает спешку Путина с реакцией на заявления представителей Индии и Китая в отношении скорого завершения войны.

"Скорее, наоборот. Индия не заинтересована в продолжении войны, потому как у них аналогичные проблемы в северных штатах, где Китай отобрал у Индии территорию размером с четверть Украины. Китай же заинтересован в том, чтобы Путин показал, что он хоть что-то может", - считает Небоженко.

И добавляет, что именно Китай постарается выступить миротворцем и прекратить войну - по словам эксперта, у него на это больше шансов, чем у США.

"Ему не нужно дальнейшее ослабление РФ, которая принимает одно решение хуже другого. И потом, для Китая важна международная репутация. Ведь после пандемии коронавируса, которая началась в Китае, к нему и так относятся с большим подозрением. А если Китай вместо Турции или других стран окажется модератором миротворческого процесса, это будет для него преимуществом. Тем более, что возможность потренироваться в этом у него уже была, когда в январе 2022 года Россия вторглась в Казахстан, но потом в течение месяца освободила его территорию по требованию Китая", - резюмировал эксперт.

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы Китай присоединился к США, Евросоюзу и Великобритании, это могло заставило бы Россию завершить войну против Украины.

Также, по мнению бывшего спецпредставителя Госдепартамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Курта Волкера, Китай сейчас внимательно наблюдает за происходящим в Украине. И если Пекин увидит, что Россия будет иметь успехи в войне, то сделает себе выводы, что открытая агрессия работает, а Запад этому не противодействует. В частности, это может развязать руки Китаю в отношении Тайваня.

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