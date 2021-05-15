Кива отличился новым перлом, сравнив себя с Галилеем и Коперником

Илья Кива отличился новым перлом / УНИАН

Народный депутат Илья Кива, который в конце апреля стал кандидатом наук по государственному управлению, защитив диссертацию, поздравил украинских ученых с Днем науки. При этом Кива без ложной скромности поставил себя в один ряд с великими умами прошлого.

"Поздравляю, коллеги, с Днем науки. P.S. Настоящие ученые – это те, кто пострадал из-за науки – Галилей, Николай Коперник, Кива", – написал нардеп на своей странице в Facebook.

Как отреагировали в соцсети

Пользователи с юмором восприняли заявление Кивы, написав "Вышак!!! Снимаю шляпу", "Боженька пиара".

Скандал с диссертацией Ильи Кивы – о чем ранее писал Главред: