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Кива отличился новым перлом, сравнив себя с Галилеем и Коперником

15 мая 2021, 14:14
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Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива поздравил украинских ученых с Днем науки. При этом новоиспеченный кандидат наук себя тоже не обделил вниманием.

Кива
Илья Кива отличился новым перлом / УНИАН

Народный депутат Илья Кива, который в конце апреля стал кандидатом наук по государственному управлению, защитив диссертацию, поздравил украинских ученых с Днем науки. При этом Кива без ложной скромности поставил себя в один ряд с великими умами прошлого.

"Поздравляю, коллеги, с Днем науки. P.S. Настоящие ученые – это те, кто пострадал из-за науки – Галилей, Николай Коперник, Кива", – написал нардеп на своей странице в Facebook.

Как отреагировали в соцсети

Пользователи с юмором восприняли заявление Кивы, написав "Вышак!!! Снимаю шляпу", "Боженька пиара".

Скандал с диссертацией Ильи Кивы – о чем ранее писал Главред:

  • 26 апреля народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности Механизмы государственного управления. Члены ученого совета единогласно проголосовали за научную работу нардепа: 13 - за, 0 - против.
  • Во время защиты диссертации Кива оконфузился. На опубликованном видео профессор просит нардепа объяснить смысл понятия "демократичный евроинтегрированный государственный управленческий аппарат". На что Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.
  • Во Львове кандидат медицинских наук Александр Ябчанка решил сжечь свою диссерацию после того, как узнал о том, что Кива стал кандидатом наук.
  • Журналисты Bihus.Info прочитали диссертацию Кивы и выяснили, что с ней не так. Оказалось, что нардеп ОПЗЖ не участвовал в научно-практических конференциях, хотя и указывал их в своей диссертации, а одна из справок оказалась фальшивой.
  • Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности намерен внедрять в практическую деятельность научную работу Ильи Кивы.

Илья Кива новости Украины ОПЗЖ
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