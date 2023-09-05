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Кличко проинспектировал реконструкцию большой тепломагистрали: должна завершиться до отопительного сезона

Олег Макаров
5 сентября 2023, 16:27 обновлено 5 сентября, 16:27
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Кличко подчеркнул, что подготовка к зиме – сегодня главный приоритет для столичных властей.
Кличко проинспектировал реконструкцию большой тепломагистрали: должна завершиться до отопительного сезона
/ фото: kyiv.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко в рамках подготовки к отопительному сезону проверил ход реконструкции крупнейшей тепломагистрали, обслуживающей весь Подол. Завершить работы планируется к началу отопительного сезона, после чего улучшится теплоснабжение почти для 400 домов, сообщил Виталий Кличко.

Первый этап комплексной перекладки здесь начали в 2020 году. Тогда выполнили модернизацию магистральной теплотрассы протяженностью более 1,5 км. Сейчас идет второй этап. Уже сделан капремонт оборудования тепловой камеры, заменили изношенную запорную арматуру и строительные конструкции. Перевод магистрали выполняют от теплокамеры к теплокамере. Вместо изношенной тепломагистрали прокладывают предварительно изолированные трубы европейского образца, оборудованные системой сигнализации о повреждениях", – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что реконструкция будет продолжаться без отключения горячего водоснабжения. Работы планируют завершить к началу отопительного сезона. Благодаря модернизации теплосетей и теплотехнического оборудования, улучшится качество теплоснабжения почти для 400 жилых домов, 3 лечебных заведений, 51 учебного заведения и 423 ведомств.

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Кличко подчеркнул, что подготовка к зиме – сегодня главный приоритет для столичных властей.

Коммунальные и другие службы работают в усиленном режиме, ведь к выполнению плановых ремонтных работ добавились работы по восстановлению разрушенной или поврежденной инфраструктуры. Прошлой зимой в результате вражеских ударов было серьезно повреждено около 63% оборудования, необходимого для стабильного прохождения осенне-зимнего периода", – отметил Кличко.

В этом году из городского бюджета направили более 1 млрд грн на ремонты оборудования теплоисточников, поврежденных в результате вражеских обстрелов, и на приобретение передвижных котельных. Также идет оснащение котельных, насосных станций, бюветных комплексов и других

объектов критической инфраструктуры источниками альтернативного питания.

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