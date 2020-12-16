Кличко рассказал, как будет работать общественный транспорт при локдауне

По словам мэра, сейчас на маршрутах Киева ежедневно работают более 500 автобусов, 328 троллейбусов и 266 трамваев.
Киевский градоначальник Виталий Кличко рассказал о том, как будет работать общественный транспорт в столице Украине во время грядущего локдауна (с 8 по 24 января будущего года).
Информацию мэр Киева озвучил в рамках онлайн-брифинга на YouTube.
По его словам, общественный транспорт в Киеве продолжит свою работу.
"Общественный транспорт столицы будет работать. Ограничения в наземном транспорте, в том числе, в маршрутных такси, будут касаться количества пассажиров. Их можно перевозить в количестве мест для сидения. Хочу также отметить, что весь коммунальный транспорт ежедневно проходит процедуру дезинфекции. И каждый день на маршруты города выходят более 500 автобусов, 328 троллейбусов и 266 трамваев", — сообщил мэр.
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Локдаун в Украине - что было ранее:
- Кабинет министров принял решение о введении карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
- Карантин будет длиться с 00:00 8 января до 00:00 25 января.
- Предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров);
- развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы);
- учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
- Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
- Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
- Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.