Кличко рассказал, как будет работать общественный транспорт при локдауне / УНИАН

Киевский градоначальник Виталий Кличко рассказал о том, как будет работать общественный транспорт в столице Украине во время грядущего локдауна (с 8 по 24 января будущего года).

Информацию мэр Киева озвучил в рамках онлайн-брифинга на YouTube.

По его словам, общественный транспорт в Киеве продолжит свою работу.

"Общественный транспорт столицы будет работать. Ограничения в наземном транспорте, в том числе, в маршрутных такси, будут касаться количества пассажиров. Их можно перевозить в количестве мест для сидения. Хочу также отметить, что весь коммунальный транспорт ежедневно проходит процедуру дезинфекции. И каждый день на маршруты города выходят более 500 автобусов, 328 троллейбусов и 266 трамваев", — сообщил мэр.

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