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Кличко встретился с послом США Бриджит Бринк: обсудили сотрудничество в сфере безопасности и проблемы самоуправления

Олег Макаров
25 июля 2023, 20:20 обновлено 25 июля, 20:23
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Мэр Киева также поблагодарил американских дипломатов за всестороннюю поддержку и помощь, которую Соединенные Штаты оказывают Украине и ее столице.
Кличко встретился с послом США Бриджит Бринк: обсудили сотрудничество в сфере безопасности и проблемы самоуправления
Кличко встретился с Бриджит Бринком / Фото: Telegram Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США и обсудил вопросы безопасности, включая энергетическую, а

также проблемы местного самоуправления. Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Встретился в столичной мэрии с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк и представителями посольства. Обсудили ситуацию в Киеве — экономическую и социальную, а также - вопросы подготовки столицы к отопительному сезону. Говорили о дальнейшем сотрудничестве в сфере безопасности, обновлении энергетической инфраструктуры, о вызовах, которые сегодня стоят перед местным самоуправлением", - сообщил Виталий Кличко.

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Мэр Киева также поблагодарил американских дипломатов за всестороннюю поддержку и помощь, которую Соединенные Штаты оказывают Украине и ее столице.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко провел встречу с Генеральным секретарем межправительственной коалиции "Сообщество демократий" Томом Гаретом. В ходе встречи обсуждались вопросы помощи Украине и чрезмерной централизации власти в Украине, что несет угрозу развитию демократии и местного самоуправления.

Также сообщалось, что на сегодняшней сессии Виталий Кличко инициировал увеличение поддержки ВСУ из столичного бюджета до 5 млрд грн. Эти средства, в частности, будут направлены на обеспечение защитников дронами и антидроновыми средствами.

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